Pedreiro é executado com 9 tiros em bar e crime pode ter sido motivado por vingança

Com nove tiros, o pedreiro Jefferson Souza de Araújo, de 34 anos, foi executado na noite do sábado (14). A vítima estava em um bar com amigos quando foi abordada por dois suspeitos armados na rua Inafã, bairro Campos Sales, Zona Oeste de Manaus. O crime pode ter sido motivado por uma disputa causada por partida de futebol.

De acordo com o tenente Odelismar Alves, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jefferson jogava sinuca com o proprietário do bar quando foi atingido pelos disparos de pistola calibre 360 no ombro e no peito. “A dupla chegou em uma motocicleta e houve uma discussão entre o Jefferson e um dos suspeitos e os dois se agrediram. A motivação do crime ainda está sendo investigada”, diz.

Leia também: Afinal, homofobia é crime? Saiba identificar quando o ódio pode ser punido

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime foi registrado como motivado por vingança, uma vez que familiares informaram que a vítima pode ter sido morta por desavenças causadas por uma disputa de partidas de futebol.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituo Médico Legal (IML), na Zona Norte e até a publicação desta matéria um dos suspeitos já havia sido identificado, no entanto, permanecia foragido. Câmeras de segurança de locais próximos devem auxiliar nas investigações do crime.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO

Leia mais

Casas serão construídas em Iranduba com madeira apreendida pela polícia

Polícia Civil encontra 65 kg de skunk escondidos em embarcação vinda de Tabatinga

Suspeitos usavam gerador de energia para cavar túnel que ajudaria a fuga de 250 presos