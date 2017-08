Pedreiro é assassinado com 4 tiros durante tentativa de assalto na Zona Norte

O pedreiro estava com uma criança quando sofreu a tentativa de assalto próximo a uma invasão – Daniel Landazuri

O pedreiro Josenildo Santos Pinto, de 37 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (4), no Hospital João Lúcio. Josenildo foi vítima de uma tentativa de assalto na noite desta quinta (3), quando foi atingido, na cabeça, por 4 disparos de arma de fogo na avenida das Flores, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com parentes de Josenildo, o pedreiro saiu em sua motocicleta, modelo Biz, na noite de ontem, para buscar a filha de uma vizinha na escola. As vítimas foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos tentaram roubar a moto do pedreiro, mas fugiram sem levar nada após as vítimas reagirem.

Leia também: Adolescente é apreendido suspeito de estuprar menina de 13 anos na zona rural de Manaus

“No desespero a menina pulou da garupa da moto e os bandidos atiraram. Só levaram a vida dele”, lamentou uma cunhada da vítima, que preferiu não se identificar.

Josenildo chegou a ser socorrido por um comerciante. A vítima foi levada para o SPA Galileia e depois transferida para o Pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu e morreu durante a madrugada.

Os familiares ainda contaram que o local onde Josenildo sofreu a tentativa de assalto é bastante perigoso e fica próximo a uma área de invasão.

A vítima deixou a esposa e quatro filhos.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO