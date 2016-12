Pedreiro agride sogra e é preso na Zona Leste

Um pedreiro de 37 anos foi preso, neste domingo (25), após agredir a sogra, uma doméstica de 55 anos. O fato ocorreu na comunidade 11 de Maio, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da delegada Andrea Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), a doméstica tentou apartar uma briga entre o pedreiro e a filha dela. Porém, o suspeito teria ficado chateado com a intervenção da sogra e a agrediu com um soco no rosto.

Durante a briga, outra filha da vítima ouviu os gritos da mãe e saiu para pedir socorro. A mulher acionou uma viatura da Polícia Militar. Entretanto, o suspeito fugiu do local e os policiais só conseguiram detê-lo em outra rua do mesmo bairro.

O pedreiro foi levado para a sede da DECCM, onde foi autuado por lesão corporal e injúria. Após os procedimentos, foi estipulado uma fiança no valor de R$ 1.770, paga pelo pedreiro que responderá ao processo em liberdade.

Portal EM TEMPO