“Pedido de impeachment deve ser entregue esta semana”, diz presidente da OAB-AM

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, informou que o pedido de impeachment do presidente Michel Temer (PMDB), aprovado por 25 votos a 1 no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na madrugada de domingo (21), deve ser levado ao Congresso Nacional ainda esta semana.

“Acredito que quarta ou quinta-feira esse pedido deve ser ingressado no congresso nacional”, disse Choy, que participou da assembleia em Brasília e votou a favor do impeachment do presidente.

De acordo com Choy, diferente de outros casos de investigações envolvendo políticos, existem provas contra Michel Temer.

“É a primeira vez que houve a gravação da própria fala de Temer. Nas outras delações ele era citado, mas sem provas. Independente dos demais casos de agentes políticos, que devem ser analisados com muito cuidado, garantindo o direito do contraditório e da ampla defesa, neste caso específico existem provas”, afirmou Marco Aurélio.

As seccionais da OAB em 25 estados decidiram pelo impedimento do presidente. O Amapá votou contra, já o Acre não compareceu. A sessão durou cerca de oito horas. O presidente Michel Temer já possui pelo menos oito pedidos de impeachment protocolados na Câmara.

Choy caracteriza a gravação da conversa de Michel Temer com o empresário Joesley Batista, do grupo J & S, como uma confissão. Para ele, o fato de Temer não negar o encontro agrava a situação.

“Em nenhum momento ele declarou que não houve a reunião. Ele está questionando a validade da prova. Ele está questionado a gravação, mas o conteúdo dela em momento nenhum foi negado. Estamos diante de um caso de confissão”, disse Choy, explicando que essa foi uma das razões para que o conselho tomasse a decisão de pedir o impeachment de Temer.

Próximos passos

O presidente da OAB-AM também explicou os próximos passos do processo de impeachment. “O presidente da câmara, Rodrigo Maia (PMDB), vai admitir ou não o pedido. Se for admitido, o próximo passo é a votação nas comissões. Depois disso abre-se o prazo para defesa e votação em plenário. Não é um processo curto e, obviamente, nós desejamos que todas as garantias constitucionais de defesa sejam dadas ao presidente no parlamento”, concluiu.

Cenários

Michel Temer pode deixar o cargo se renunciar, possibilidade que já foi descartada pelo próprio presidente. Além de poder ser afastado por um processo de impeachment, Temer pode ter o mandato cassado no Supremo Tribunal Eleitoral (STE) ou ainda ser processado criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No último caso, o STF precisaria da autorização da Câmara dos Deputados, que pode ou não aprovar o processo.

Em qualquer uma das situações, o presidente da câmara assumiria interinamente o cargo, até que houvesse uma votação indireta na própria Câmara dos Deputados para escolher o novo presidente do Brasil, que ficaria no cargo até o fim de 2018.

Mara Magalhães

EM TEMPO