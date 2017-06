Pedido da Aleam para eleição indireta no AM é negado pelo TSE

O mandado de segurança ingressado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), para a realização de uma eleição indireta para governador do Amazonas, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi negado, nesta sexta-feira (2), pelo ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo.

A decisão foi publicada no fim da tarde de hoje, da seguinte forma: “Negado seguimento ao recurso”. O deputado Abdala Fraxe (PTN), presidente interino da Aleam, ingressou com a ação no TSE questionando a decisão da Justiça Eleitoral, que optou por realizar uma eleição direta para governador do Amazonas após José Melo (Pros) e Henrique Oliveira (Solidariedade) serem cassados.

O procurador-geral da Aleam, Vander Góes, chegou a dizer que estava confiante que a decisão fosse favorável ao pedido, uma vez que, segundo ele, na norma jurídica a Constituição Federal se sobrepõe a qualquer outra lei.

Segundo o procurador da Aleam, caso o TSE não acatasse o pedido de suspender a eleição direta, o caso seria levado ao Supremo Tribunal Federal (STF), também com pedido de urgência, solicitando o posicionamento da Corte para saber se prevalece o texto da minirreforma eleitoral ou o artigo 81 da Constituição Federal.

