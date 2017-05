Pedagogos têm motivos para comemorar seu dia

Antes um profissional exclusivo para trabalhar conteúdo programático no currículo escolar, o pedagogo rompe as barreiras da própria profissão e atua em várias frentes do ensino, numa espécie de educador multidisciplinar onde muitas vezes exerce função de psicólogo, enfermeiro, assistente social, administrador.

Neste sábado (20) é comemorado o dia desse profissional da educação que é protagonista na formação intelectual e profissional das pessoas. Na rede pública de ensino, são pelo menos 2030 pedagogos, sendo 1.158 do Estado e 827 do município. Atuando há 25 anos na área da educação, a pedagoga da Escola Municipal Rodolpho Valle, Lenimar Cardoso, 42, recebeu em outubro do ano passado uma homenagem na Câmara Municipal de Manaus (CMM), representando toda a divisão ensino municipal da Zona Oeste da capital.

Natural de Itacoatiara, a educadora é graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e sempre recebeu incentivos para que atuasse no magistério. “Entrei na faculdade muito jovem, e sempre tive admiração pelo trabalho dos meus professores, a paixão pela educação veio dos bons profissionais que me instruíram”, revelou.

Bárbara Costa

EM TEMPO