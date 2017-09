Peças teatrais invadem comunidades indígenas

Distante de palcos “famosos” e sem grande infraestrutura, os artistas do projeto encantam o público em quaisquer lugares que se apresentem – Divulgação

O mundo mágico do teatro invadiu cidades do interior do Amazonas. Levando cultura, educação e arte, o Projeto de Incentivo à Leitura e Escrita (Incenturita) percorre, desde o ano passado, comunidades indígenas e ribeirinhas do Estado promovendo o domínio da oratória e empoderamento dos participantes.

Atualmente, cerca de 190 estudantes participam da iniciativa que é realizada pela Fundação Amazonas Sustenatável (FAS). As comunidades Abelha (RDS do Juma – Novo Aripuanã), Boa Frente (RDS do Juma – Novo Aripuanã), São Francisco do Caribi (RDS do Uatumã – Itapiranga), Tumbira (RDS Rio Negro – Iranduba) Punã (RDS Mamirauá – Uarini) e Três Unidos (Área de Preservação Ambiental do Rio Negro – Iranduba)

são contempladas.

Mais do que simples aulas de dramaturgia ou literatura, o projeto restabelece um vínculo que não pode ser perdido com as tradições locais.

O incentivo à reflexão dos participantes para racionalizar suas atitudes e dar autonomia em relação aos desafios da comunidade e de suas próprias vidas são objetivos.

Para o estudante e participante do Incenturita, Anailson Ribeiro, 16, a iniciativa trouxe uma nova visão de mundo, além de render experiências únicas que em sua concepção

não aconteceriam.

“O projeto fortaleceu a minha criatividade. Antes eu tinha vergonha de falar perante o público e agora eu me tornei uma pessoa que jamais podia imaginar. Hoje, além de me comunicar e expressar melhor, ainda atuo”, pontua o morador da comunidade Abelha – RDS Juma em Novo Aripuanã.

Primeiro contato com a arte

A primeira obra com que os alunos tiveram contato foi o livro “Cidade Ilhada”, de Milton Hatoum, que reúne 18 contos selecionados pelo autor manauense. A partir do romance, os participantes desenvolveram atividades que envolvem interpretação de texto e preparação de personagens para espetáculos. O imaginário amazônico difundido em lendas é uma das referências para as criações.

A coordenadora de Projetos de Educação e Saúde da FAS, Nathália Flores, destaca a importância das ações que mantêm vivos os costumes nativos dos participantes.

“Por meio da metodologia arte-educação, o Incenturita tem o objetivo de oferecer projetos de educação complementar ao ensino levando em consideração a necessidade local e valorizando também a cultura e valores locais”, ressalta.

Os alunos do projeto, mesmo longe de grandes palcos e estruturas adequadas, mostram que a distância e simplicidade não são empecilho na hora de emocionar o público. Fato comprovado por quem prestigiou a apresentação realizada durante a terceira edição da Virada Sustentável Manaus, em julho. Na ocasião, o hino nacional foi cantado na língua Cambeba, pertencente ao tronco Tupi. Esquetes ressaltando a importância da preservação da fauna e flora amazônica, reciclagem e coleta seletiva, além de uma dramatização da lenda do açaí completaram a performance.

No último mês, o projeto encerrou seu segundo módulo no Núcleo de Conservação da Comunidade do Abelha, localizado na RDS do Juma em Novo Aripuanã. A atividade contou com a participação de 40 alunos de escolas locais.

Primeiro ano

Em seu primeiro ano de funcionamento, o projeto alcançou 126 alunos e realizou oito atividades de distribuição de livros, com um total de 130 exemplares entregues. Além disso, atividades de leitura, interpretação, exercícios de voz e expressão corporal estiveram na programação do Incenturita. Divididas em três módulos, as atividades culminaram no final do ano com apresentações teatrais criadas pelos próprios alunos em espetáculos montados nas comunidades onde moram.

