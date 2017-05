Peças originais e réplicas do Antigo Egito estão expostas em shopping na Zona Norte de Manaus

Múmias, sarcófagos, vasos, moedas e entre outras peças históricas, fazem parte da exposição itinerante Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa, que já está aberta no Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Com 70 peças originais e 60 réplicas, a mostra pode ser conferida no horário de funcionamento do shopping, todos os dias, no piso Japiim (1º andar). A atração é paga.

Entre as peças originais há um deus cananeu de aproximadamente 2000 a.C., candeias desde 2000 a.C. até 700 d.C., vasos, moedas, muito mais. O projeto foi idealizado e dirigido pelo proprietário do acervo, Maisur Musa, que desde 1995 percorre o Brasil com grande sucesso.

Durante o período da exposição no shopping, vão acontecer também uma série de palestras com o objetivo divulgar e esclarecer a verdadeira história de civilizações que deixaram o seu legado para a posteridade.

Por se tratar de uma exposição histórica, haverão visitas guiadas e escolas podem agendar um horário, com direito a uma palestra. Os ingressos custam R$18,00 inteira e R$9,00 meia entrada (menores de 21, estudantes, professores, idosos, pessoas com necessidades especiais) e R$8,00 para estudantes em grupos agendados.

Horário de funcionamento no feriado

Vale lembrar que nesta segunda-feira, é dia 1º de maio – dia do trabalhador e feriado nacional, portanto, o Sumaúma vai funcionar em horário reduzido com as lojas abrindo às 14h e encerrando as atividades às 21h. Já a praça de alimentação vai funcionar de 12h às 22h.

Serviço

Exposição Museu Itinerante Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa no Sumaúma

Quando: de 28 de abril a 18 de junho

Onde: Piso Japiim (1º andar) – Sumaúma Park Shopping, Av. Noel Nutels, Cidade Nova

Quanto: R$ 18 – inteira / R$ 9- meia entrada / R$ 8 para grupos de estudantes