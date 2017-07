Peças, grafites e 600 kg de lixo retirados de igarapé são destaques da Virada Sustentável em Manaus

Aproximadamente 600 quilos de lixo foram retirados, na manhã desta sábado (29), do Lago do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, por voluntários do grupo “Grito D’Água”. A ação faz parte da Virada Sustentável, que acontece neste fim de semana em Manaus. O evento tem o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população.

De acordo com o coordenador do projeto, o jornalista Agnaldo Oliveira Junior, o “Grito D’água” nasceu com o objetivo de, cada vez mais, tornar duradoura a “saúde” dos mananciais amazônicos.

No parque estão sendo realizadas atividades de reaproveitamento de garrafas Pet – Márcio Melo

“A intenção é unir esforços para que possamos obter resultados importantes quando o assunto é engajamento e marketing ambiental. A ideia sempre é motivar as pessoas pela ação sendo o único retorno para o futuro dos nossos filhos e netos”, comentou Agnaldo.

Além da limpeza no igarapé do Tarumã, outras ações da Virada Sustentável acontecem em outras zonas da cidade. No Parque Ponte dos Bilhares a música rola solta na quinta edição do “Malaba”. O evento prestará homenagem ao músico amazonense Rafael Derzi, conhecido como “Malaba”, falecido em 2013, vítima de leucemia.

Os voluntários realizaram a retirada dos lixos em Prancha de Stand Up

No local terá apresentações das bandas Canhamukaya, Na Trilha, Cabocrioulo, Johnny Jack Mesclado, Os Tucumanus e Alaídenegão, além dos DJs Kimo e Tubarão. Cada atração vai receber convidados para dividir o palco, entre eles: Leka Denz e Casa de Caba. Também terá artes plásticas e muita solidariedade.

No Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), um grupo está realizando grafite no local. Eles vão grafitar uma parte do muro da estrada do Bosque da Ciência. Os desenhos serão de diferentes especies de peixes e outros animais da Amazônia. A programação se estende para o Parque Municipal do Mindu, na Zona Centro-Sul da cidade, onde estão sendo realizadas peças teatrais e confecções de artesanatos utilizando garrafas pet.

Virada Sustentável

Com o tema “Cidades Sustentáveis”, a edição 2017 do evento é baseada em 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. O evento promoverá aproximadamente 300 atividades gratuitas em todas as zonas da cidade. A programação envolve shows, oficinas, ações culturais, gastronômicas, de lazer, palestras e debates, desenvolvidos com o apoio de centenas de voluntários que são fundamentais na realização da Virada.

No Bosque da Ciência, um grupo se reuniu para grafitar uma parte do muro do local

O festival é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura e correalização do Instituto Virada Sustentável, localizado em São Paulo, e da Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

A Virada Sustentável Manaus é um oferecimento das empresas GR e Ball, e tem patrocínio da Whirlpool, Consulado da Mulher e Instituto Alair Martins (Iamar), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

EM TEMPO

