Peça ‘Masha e o Urso’ é apresentada neste domingo em Manaus

Masha é uma garotinha de três anos muito sapeca e que vive metida em várias enrascadas. Em suas aventuras, é sempre salva por seu amigo, um grande urso que vive em uma floresta ao lado de sua casa. Essa história será contada em um show, no Teatro Manauara, neste domingo (23), a partir das 17h, e promete encantar adultos e crianças com a relação de amizade e confiança entre os dois personagens.

A gerente Jacy Siqueira, 31, vai levar a filha e uma sobrinha para o teatro. A aposta da gerente é de que ela vai se divertir mais que as duas crianças, de 4 e 7 anos, respectivamente.

“Gosto da Masha porque, de alguma forma, ela me faz lembrar de mim. Ela é doida como eu sou. É divertida, positiva, cheia de vida, representa as coisas que são mais importantes”, disse Jacy.

Para o espetáculo teatral, será apresentado o dia a dia divertido de Masha, quando chega, por acidente, uma arara brasileira muito falante na estação ferroviária Transiberiana, onde a garotinha vive. Ao notar que havia descido na estação errada e se perdido de seu dono, a arara faz novos amigos e troca experiências fascinantes com os animaizinhos amigos de Masha. No show, Masha ainda ganha um novo amiguinho para comemorar sua festa de aniversário.

A produção do espetáculo é assinada pela HK Entretenimento e traz muitos efeitos especiais que vão levar o público a interagir diretamente com os personagens em vários momentos. As músicas que Masha e o Urso entoam nos seriados também vão estar presentes na apresentação no palco do Manauara.

De origem russa, o desenho animado “explodiu” no Brasil após ser transmitido nos canais TV Cultura, SBT, Boomerang e Cartoon Network. Na internet, o último episódio bateu o videoclipe da música “Hello”, da cantora Adele, com 1,8 bilhão de visualizações. As aventuras de Masha e seu melhor amigo estão traduzidas em 25 idiomas, incluindo o português.

Os personagens

Masha é uma garotinha loirinha muito arteira. Ela adora passear sozinha na floresta, bem próximo ao local onde fica sua casa. Lá, a menina brinca com todos os animais.

O Urso, que é um artista de circo aposentado, nem sempre foi amigo de Masha. Antes, ele ficava irritado com as travessuras da menininha e por muitas vezes chegou a expulsá-la da floresta.

Os dois se conhecem quando Masha “invade” a casa do Urso para pegar uma maçã e acaba destruindo todo o jardim. As brigas acabam aproximando os dois e, com o passar do tempo, o Urso acaba gostando da menina e se torna amigo inseparável de Masha, participando de suas aventuras.

Adaptações para o teatro

É comum que desenhos infantis ganhem adaptações para o teatro, fazendo o público interagir com personagens que fazem parte do seu entretenimento cotidiano.

Como “Masha e o Urso”, outras peças adaptadas já vieram a Manaus e conquistaram o público, como a “Peppa e seus amigos”. Nela, contou-se a história de Peppa Pig, uma porquinha amorosa que mora com os seus pais e o seu irmãozinho George, brincando de se fantasiar e saltando em poças de lama, ao redor da casa onde vive. As aventuras da família de porquinhos sempre arrancam muitas gargalhadas do público.

De origem brasileira, a “Turma da Mônica” sai dos quadrinhos e surge nos palcos dos teatros espalhados pelo país para, além de divertir, deixar mensagens sobre educação, respeito, amizade e outros valores para a criançada.

Inspirada na personagem do programa infantil “Castelo Rá-Tim-Bum”, também do Brasil, a peça “Penélope, a Repórter Cor-de-Rosa” retratou o papel da jornalista desde a época do seriado infantil, nos anos 1990. O espetáculo fazia com que o público “mergulhasse” nos bastidores de uma emissora de TV porque era contextualizado em um telejornal, exibido “ao vivo” para a plateia.

Rosianne Couto

EM TEMPO