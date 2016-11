PEC 55, o governo defende e a sociedade teme seus efeitos

Os senadores aliados do governo federal estão empenhados em aprovar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55/2016, que tramita no Senado e que deve ir à votação nos próximos dias, em dois turnos. A proposta polêmica limita os gastos públicos por 20 anos e é a principal bandeira do presidente Michel Temer para equilibrar a economia e retomar o crescimento do país, mas críticos discordam da medida e alertam para os perigos embutidos na PEC, como o prejuízo para os mais pobres.

E os reflexos contrários à proposta já são visíveis em todo o país, com protestos e ocupações de escolas. No Amazonas, a primeira ocupação aconteceu na última sexta-feira pelos alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na unidade da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), localizada na avenida Leonardo Malcher, no Centro.

Com base no discurso de “nenhum direito a menos”, o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas (Sintesam), Ronaldo Bastos, afirma que já estão previstas mais movimentações contra a PEC 55. Segundo ele, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional (Sinasefe) e a Associação dos Docentes da Ufam (Adua) já estão construindo mobilizações para este mês e para dezembro contra a PEC.

Os sindicalistas acreditam que a única alternativa de barrar o avanço da proposta é convencer os senadores a não aprová–la ou realizar uma alteração no texto, uma vez que a medida já passou em dois turnos na Câmara dos Deputados, em outubro. “Caso haja a aprovação no dia 13 de dezembro, no segundo turno, a promulgação acontecerá no dia 15 do mesmo mês e já ficará valendo para o próximo ano”, comentou.

Bastos garante que os impactos da PEC 55 serão mais perceptíveis, principalmente, na educação básica e no ensino superior. Isso porque o país já possui um déficit histórico de vagas no serviço público e não vai ter possibilidade de aumento de vagas, seja em universidade pública ou nos programas como o Fies ou Prouni.

Ele informa que a aprovação da PEC 55 dos gastos públicos também se refletirá na estrutura que os institutos de educação pública oferecem aos alunos. “No caso dos servidores públicos, eles não terão reajuste salarial, não haverá novas contratações, haverá precarização dos trabalhos e a terceirização será reduzida. Os dirigentes de instituição pública não terão mais verba de custeio a sua disposição para gastos como água, papel, novos equipamentos, softwares e construção de prédios e anexos”, acrescentou.

Levando em consideração que uma vez aprovada no Senado os limites de gastos públicos irão até o ano de 2036, Bastos lembra que o crescimento da população do Brasil é constante e que, com isso, os serviços públicos irão aumentar na mesma proporção e não haverá como o sistema “acompanhar” este crescimento. “Se na universidade não tiver um ‘sucateamento’ completo pode até ter a venda dela. Vamos chegar a não ter quase nada funcionando, com laboratórios fechados e cortes de salários”, explicou.

Para ele, o que o país precisa para avançar é uma reforma tributária, que possibilite que os mais ricos paguem os impostos mais altos e não os pobres.

‘Freio’ social

O cientista político Carlos Santiago também compartilha desta mesma ideia e afirma que este “freio” na área social será o primeiro impacto negativo para o Brasil. Ele acredita que tudo está encaminhado para que a PEC 55 seja aprovada, assim como a reforma da Previdência Social e a retirada dos benefícios trabalhistas. “Caso haja uma reforma trabalhista haverá dificuldades para àqueles que buscam uma aposentadoria no futuro”, projetou.

Ele comenta que as movimentações para estas alterações são constantes, mas que nenhum dos entes federativos (União, Estado e municípios) querem abrir mão de suas tributações, que incluem impostos, taxas e contribuições. “Na questão da reforma tributária, nunca se ouviu falar em aliviar a carga para o contribuinte”, destacou.

Outra modificação impactante para o brasileiro, caso a medida seja aprovada, será o congelamento do salário-mínimo, que hoje tem um ganho real, acrescido do valor da inflação mais o crescimento da economia do país. “Se a PEC passar, o salário-mínimo terá apenas uma atualização conforme a inflação. Esta fórmula tem todas as condições de ser aprovada no Congresso Nacional. A maioria dos parlamentares está muito influenciada pelos interesses do governo federal”, acrescentou.

Mesmo contrário à provação da proposta, Santiago acredita que o conceito de “ocupação de escolas” não é a melhor forma para criticar o governo federal por conta dessa medida. Para ele, a melhor forma para atrair a atenção é promovendo discussões sobre o assunto. “A PEC poderia cortar os gastos que o governo tenha, mas não atingir as áreas mais importantes, como a seguridade social, que vai ao encontro de pessoas mais simples, que necessitam de auxílio para o sustento de suas famílias”.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO