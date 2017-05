Pé de Serra do Moai terá ‘Noite das Patroas’ nesta terça

Nesta terça-feira (02), a noite será das ‘patroas’ no Pé de Serra do Moai (Av. do Turismo, nº 5625, Tarumã). As cantoras Geysa Baraúna e Keisla Nayane comandam a festa na companhia das bandas Segura a Pisada, Xotezim e Balanço da Sanfona. Com início programado para 21h, mulheres não pagam entrada até 23h. Com o nome na lista VIP, homens pagam meia até 00h. Após esse horário, o ingresso custa R$ 30.

O projeto musical liderado por Geysa (Ex-Gang do Forró), Keisla (Ex-100% Abusado) e pelo produtor musical Ney Ferreira já existe há cinco meses. Dessa parceria, dois CD’s já foram gerados. Um só de clássicos de bandas como Mastruz com Leite, Água Cristalina e Limão com Mel. E outro com sucessos atuais de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Naiara Azevedo.

No repertório os ritmos sertanejo universitário, pé de serra, pop, calypso e boi bumbá terão espaço garantido. Os destaques são as novas roupagens que as cantoras dão para músicas de Simone & Simaria, Magníficos, Cavalo de Pau, entre outros.

Com informações da assessoria