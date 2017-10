Pé de Serra do Alambique terá quatro atrações nesta sexta

O pé de serra mais badalado da sexta-feira, Alambique terá quatro atrações de peso pra iniciar o fim de semana. Forró Matuto, Balanço da Sanfona, Jardel Santos e Forró Show são as atrações da noite, que inicia ás 21h. A casa noturna fica na Avenida do Turismo, nº 5119, no bairro Tarumã.

Todos tem acesso livre até 23h. A entrada com “rolha” (1L de Whisky ou Vodka) vai custar R$ 30 até esse mesmo horário. Pra quem quer desfrutar de um open bar, com bebida liberada até ás 03h da manhã, os ingressos serão nos valores de R$ 40 (masculino) e R$ 30 (feminino).

Um dos destaques da noite será o show do Ex-Rabo de Vaca, Jardel Santos. Com o título de “Na Pegada”, a apresentação é recheada de sucessos da sua antiga banda mesclada com músicas autorais inéditas. As recém-lançadas “Casado, namorando, solteiro”, “Revoltada” e “Brigas por causa do celular” são alguns desses novos hits do cantor.

SERVIÇO

O QUÊ: Pé de Serra do Alambique com Forró Matuto, Balanço da Sanfona, Jardel Santos e Forró Show

QUANDO: 20/10 (sexta-feira)

QUANTO: Entrada liberada até 23h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (Área VIP)

ONDE: Alambique Bar & Cachaçaria – Av. do Turismo, 5119 – Tarumã – Zona Oeste

HORÁRIO: 21h

Com informações da assessoria

