PDT dá ‘carta branca’ para Amazonino escolher candidato ao governo do AM

O presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT-AM), deputado federal Hissa Abrahão, informou em nota que a Direção Executiva Estadual da sigla, na tarde desta sexta-feira (26), que deu plenos poderes políticos ao presidente de honra da agremiação, o ex-governador Amazonino Armando Mendes, para coordenar e apontar os caminhos para participação da legenda na eleição suplementar, definida para agosto deste ano.

Amazonino Mendes não fez qualquer pronunciamento público sobre o caso. Os nomes dos candidatos devem ser anunciados somente após convenção partidária. Os políticos José Ricardo, Marcelo Ramos, Eduardo Braga, Hissa Abrahão estão cotados para a vaga, e também existe a possibilidade de uma eventual candidatura do governador interino, David Almeida (PSD).

Após a escolha em convenção, os partidos terão que fazer os registros de candidaturas dos candidatos escolhidos até o dia 19 de junho, sendo que o TRE funcionará em horário especial nos dias 17 (sábado) e 18 (domingo), para formalização das chapas e esclarecimento de dúvidas.

Para fazer o registro, os candidatos deverão acessar o sistema de Candidatura Externa (Candex), baixar os formulários, imprimir, assinar e gravar mídia para trazer ao tribunal. Caso exista a ausência de algum documento, o candidato será intimado a regularizar a situação em 72 horas.

A eleição suplementar, que deve escolher o novo chefe do Poder Executivo Estadual, com mandato até o fim de 2018, foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e deve ocorrer no dia 6 de agosto.

