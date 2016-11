PC prende 28 pessoas envolvidas em estupros, tráfico de drogas e homicídios em Manaus durante operação

Na terceira fase da operação da Polícia Civil ‘O Grito dos Inocentes’ deflagrada na Zona da Norte da capital amazonense, na última quarta-feira (9), em cumprimento a mandados de busca e apreensão, foram presas 28 pessoas e apreendidos nove adolescentes. Entre eles, segundo o delegado Fernando Bezerra da 2ª Seccional Norte, estupradores e traficantes.

“Durante a operação 14 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, sendo dez também autuadas por porte de munição de uso restrito. Quatro responderão ainda por porte ilegal de arma. Foram presos também, em cumprimento a mandados de prisão preventiva, cinco homens por estupro, sendo quatro de vulnerável; além de dois por homicídio tentado, um por estelionato, dois por roubo e um por furto. Também cumprimos três mandados de prisão por descumprimento de pensão alimentícia”, esclareceu Fernando Bezerra.

Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e Distritos Integrados de Polícia (DIP’s) da área onde ocorreu a operação, além de servidores lotados em delegacias especializadas, trabalham em conjunto na operação ‘O Grito dos Inocentes’.

De acordo com a coordenadora social da operação, Priscila Costa, essa é a terceira etapa da ação, idealizada pelo delegado-geral, Francisco Sobrinho, em decorrência das inúmeras denúncias formalizadas ao longo do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’. Priscila ressaltou que a iniciativa tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a violência doméstica e sexual de mulheres, crianças, adolescentes e idosos, por meio, de palestras, orientação e panfletagens realizadas por policiais civis.

“Os trabalhos contaram com a participação de servidores da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) e Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher – Anexo (DECCM-Anexo), Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), coordenados pelas respectivas delegadas titulares: Andrea Nascimento, Débora Mafra, Elizabeth de Paula, Juliana Tuma e Ivone Azevedo”, declarou Priscila.

O coordenador do grupo de elite da Polícia Civil Edilei Rodrigues confirmou captura de um estuprador temido na Zona Norte. “Durante a ação uma situação nos surpreendeu. Foi a prisão em flagrante de um infrator por porte ilegal de arma, que tinha um mandado de prisão em aberto por estupro. Inclusive, a arma que ele estava em posse era usada para coagir as vítimas”, explicou.

Estupro de vulnerável

Conforme a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, durante a ação policial foi possível efetuar, na tarde desta quinta-feira (10), a prisão de um mecânico de 35 anos em cumprimento a mandado de prisão preventiva, pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima, enteada dele, atualmente com 13 anos, relatou que os abusos iniciaram quando ela tinha sete anos.

“A adolescente, inclusive, está grávida do infrator. O homem confessou a autoria do crime e assume que é o pai do bebê que ela espera. Vale ressaltar, ainda, que a mãe da garota, o padrasto e a própria vítima continuavam morando na mesma casa onde ocorriam os estupros”, encerrou Juliana Tuma, titular da Delegacia de Proteção À Criança e Ao Adolescente (Depca), localizada no São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Com informações de assessoria