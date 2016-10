Paulo Victor luta para reconquistar torcida no Flamengo

O bom desempenho ofensivo será fundamental para o Flamengo na partida contra o Santa Cruz, no domingo (9), às 17h, no Pacaembu. Mas as atenções também estarão voltadas para o gol de Paulo Victor. O reserva vive momento delicado no Rubro-negro e tem a difícil missão de reconquistar a torcida após as recentes falhas e a boa fase do titular Alex Muralha.

Paulo Victor foi o titular do Rubro-negro até maio mesmo com a sombra do investimento de R$ 2 milhões no agora selecionável Muralha. O ex-técnico Muricy Ramalho o bancou diante de protestos da torcida.

O goleiro então ficou afastado em razão de uma lombalgia e sofreu um edema na coxa em sequência. O arqueiro voltou ao banco de reservas após quase dois anos. O cenário desfavorável piorou consideravelmente no último 24 de agosto. Escalado para a partida contra o Figueirense pela Copa Sul-Americana, o camisa 48 colecionou falhas e mostrou-se inteiramente sem ritmo.

As críticas aumentaram. Paulo Victor continuou na reserva mesmo com times alternativos escalados na competição continental. Eis que uma nova e inesperada oportunidade apareceu. Muralha foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite e o ex-titular tem uma espécie de ‘última chance’ para reconquistar os torcedores.

Com o futuro indefinido e em baixa na Gávea, Paulo Victor é peça fundamental em um jogo importante na busca do Flamengo pelo heptacampeonato brasileiro. Ciente do momento delicado, o técnico Zé Ricardo fez questão de dar força ao goleiro antes do compromisso.

‘Todos conhecem a história do Paulo Victor. Ele não deixou de trabalhar em nenhum momento. Mesmo chateado, o que é normal, um atleta criado no clube e que vinha atuando. Ele respeitou a decisão. Estamos confiantes de que fará uma grande partida, pois está pronto. O Paulo sempre mostrou enorme capacidade e estamos certos de que não teremos problema no gol’, encerrou.

Por Folhapress