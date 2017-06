Paulo Roberto rechaça estrelismo para decisão: ‘Aqui não existe estrela, aqui só tem peão’

A 24 horas do primeiro jogo da decisão do Campeonato Amazonense 2017, o camisa 10 e meia-atacante nacionalino e agora xodó da torcida, Paulo Roberto, pregou humildade aos colegas de grupo para o duelo diante o Manaus FC, na Arena da Amazônia.

“Nosso elenco é tão qualificado como unido e forte. Não tem ninguém estrela, o time joga em função de todos. Existe um respeito muito grande por todos os colegas de trabalho. Todos neste grupo são iguais, aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui só tem peão”, esbanjou o atleta.

Protagonista da classificação para a final e retorno as competições nacionais, Paulo Roberto foi decisivo, com gols e assistência, nas vitórias sobre Fast Clube por 1 a 0 no returno e a eliminação do rival interiorano Princesa do Solimões, por 2 a 0, nas semifinais.

Visando o jogo contra o Manaus FC, às 20h, desta terça-feira (6), na Arena da Amazônia, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Amazonense 2017, o elenco do Leão da Vila Municipal, dono da melhor campanha da competição, fechou sua preparação na manhã desta segunda-feira (5), no CT Barbosa Filho.

Para o embate, o técnico Arthur Bernardes não contará com três atletas suspensos por acúmulo de cartões amarelos, o volante-meia Charles, lateral-direito Peter e lateral-esquerdo Jefferson Telles. O goleiro suplente Erick e o volante Hugo foram expulsos no segundo jogo das semifinais e estão fora dos primeiros 90 minutos da decisão.

