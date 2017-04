Paulo Betti tem problema de saúde e cancela apresentações em Manaus

Por apresentar problemas de saúde que o impede de realizar a viagem e, consequentemente, fazer as apresentações em Manaus, o ator Paulo Betti cancelou o espetáculo que faria no palco do Teatro Amazonas nos dias 7, 8 e 9 deste mês.

A Associação Amazônia de Produção, Organização e Incentivos Artístico (APOIAR), através de seus produtores locais, juntamente com a Produtora Nacional Prole de Adão Produções Artísticas, garantiram, por meio de nota, que “, tão logo o ator esteja reestabelecido de sua saúde, deverão ser divulgadas novas datas de realização do espetáculo ‘Autobiografia autorizada’.

Para informações sobre ressarcimento do ingresso, o público deve entrar em contato com a organização do espetáculo, por meio dos telefones 92 3232-1768 (bilheteria do Teatro Amazonas) ou 92 9 9174-0529 (Sandro Paulo).

Opção de entretenimento

Devido ao cancelamento, a programação no Teatro Amazonas foi alterada com a inclusão dos espetáculos “Beiradão e cenas amazônicas”, com o Balé Folclórico do Amazonas, na sexta-feira (7) e no sábado (8), a partir das 20h; e “Pop & Rock’n Blues”, com a Amazonas Jazz Band, no domingo (9), às 19h. As apresentações são gratuitas.

Com informações da assessoria