Paula Mattos estreia em Manaus na ‘Festas das Patroas’

Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Paula Mattos, e Wanessa Camargo dominaram o Brasil e a música sertaneja, agora virão a Manaus para a comandarem a “Festa das Patroas” marcada para o dia 8 de abril, no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo. Elas trarão no repertório seus grandes sucessos sertanejos.

É a primeira vez de Paula Matos em Manaus, mas a sua vida musical começou bem cedo, aos 12 anos. Nessa fase, eram os romances imaginários a fonte de inspiração para que ela preenchesse várias folhas de caderno. Aos 26, falar de amor é uma constante para ela que se tornou uma das revelações femininas do novo sertanejo. A menina que teve que vender balas no sinal para ajudar nas despesas de casa, hoje fatura cerca de R$ 30 mil por show. “Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Aos 15, comprei bala e fui à luta para fazer um dinheirinho”, recorda.

A carreira profissional começou com as composições que foram parar nas vozes de sertanejos como Gusttavo Lima, que gravou “Doidaça”, e Thaeme e Thiago, de quem foi backing vocal por dois anos e meio: “Digo que eles me abriram a primeira porta”. No ano passado ela gravou seu primeiro DVD e viu a música “Que sorte a nossa” explodir nas rádios. Escrita por ela com a dupla Luiz Henrique e Fernando, a canção tem história. “O Fernando já lutava contra a leucemia e não conseguiu participar do DVD porque havia morrido dois meses antes. Deixei a voz dele gravada e é o momento mais emocionante dos shows”, explica a cantora, que tem o refrão tatuado no braço.

Antes de encarar a plateia em sua carreira solo, Paula levou um ano se preparando. Emagreceu 25 quilos após um susto. “Não tinha uma rotina saudável e quando parei para começar a pensar na carreira solo, engordei. Quando fui ver estava com pressão alta”, conta ela, que agora anda com suas marmitinhas saudáveis: “Tem castanha, fruta…”.

A rotina agitada também não permite que a cantora que adora falar de amor tenha um para chamar de seu. “Parece meio bobo, mas estou focada totalmente na carreira, e não tem espaço para alguém agora. É difícil entender essa correria em que vivo”, justifica Paula.

Nascida e criada em Campo Grande, Paula se divide entre a capital do Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde comprou um apartamento. “Ainda estou pagando”, avisa ela, que faz dez shows por mês: “Para quem cantava em troca de lanche ou R$ 50 de cachê, estou quase lá!”

Sertanejo top

Marília Mendonça é goiana e tem apenas 20 anos. Ela é uma das vozes mais marcantes do sertanejo, é reconhecida por dar voz feminina às canções. “Infiel”, “Eu sei de cor”, “Alô porteiro” e “O que falta em você sou eu” são seus maiores sucessos. Já Wanessa Camargo tem se redescoberto, na chamada ‘sofrência’ do sertanejo. Seu novo álbum “33” traduz sua nova fase de maturidade e serenidade. O disco chega com faixas como “Coração embriagado”, “Em cima do salto” e “Vai que vira amor”, que já alcançou mais de 1 milhão de visualizações non YouTube. E Maiara e Maraisa além de irmãs, gêmeas compartilham do mesmo sonho e talento: a música sertaneja. No ano de 2013 lançaram a música “No Dia do Seu Casamento” que alavancou a carreira da dupla. Hoje estão fazendo sucesso por todo Brasil, com hit emplacados, como “10%”, “Medo Bobo”, “Você faz falta aqui” e “Cruzando os dedos”.