Paul McCartney x Donald Trump: ex-beatle comporá música sobre presidente norte-americano

O ex-beatle não revelou se a faixa será contra ou a favor de Trump – Divulgação

O próximo álbum de Paul McCartney terá uma música sobre o presidente norte-americano Donald Trump. De acordo com o site “Liverpool Echo”, o cantor fez o anúncio enquanto discursava para estudantes do Liverpool Institute of Performing Arts.

O ex-beatle não revelou se a faixa será contra ou a favor de Trump, mas disse que “às vezes a situação mundial é tão louca que você precisa falar sobre isso”.

Durante o evento, ele também foi questionado se o grande número de plataformas musicais fazia com que fosse mais difícil ter suas canções ouvidas.

“Eu não tenho certeza se é mais difícil, porque você ainda tem que ter uma boa música”, respondeu.

Leia também:Paul McCartney faz 75 anos e é promovido pela rainha Elizabeth

Em março, McCartney anunciou seu novo álbum, que será produzido por Greg Kurstin, responsável por compor “Hello” junto com a cantora Adele.

“Ele é um cara ótimo. Greg é musical e é ótimo trabalhar com ele”, afirmou McCartney.

O nome e data de lançamento do novo disco ainda não foram anunciados.

Folhapress

Leia mais:

Donald Trump divulga montagem “batendo” na CNN no Twitter; veja vídeo

Donald Trump sugere pôr placas solares para bancar muro com México

Manaus oficialmente de fora dos shows de Paul McCartney no Brasil