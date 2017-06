Paul McCartney faz 75 anos e é promovido pela rainha Elizabeth

O ex-Beatle disse estar feliz pela “enorme honra” – Divulgação

O cantor Paul McCartney, que completa 75 anos neste domingo (18), foi nomeado pela rainha Elizabeth, 91, como “Companheiro da Honra” por seus serviços em prol da música.

Em janeiro de 1997, ele foi condecorado como “Cavaleiro do Império Britânico”, o que lhe deu o direito de agregar o título “sir” a seu nome.

A “promoção”, que levou 20 anos para acontecer, foi dada ao músico neste sábado (17), dia em que a rainha da Inglaterra completou 91 anos, já que as honras britânicas são concedidas no Ano Novo e no aniversário da monarca.

Segundo a agência de notícias Associated Press, o ex-Beatle disse estar feliz pela “enorme honra”. “O fato de essa notícia ter chegado no fim de semana do meu aniversário e do Dia dos Pais torna isso colossal.”

Os homenageados são escolhidos por comitês de funcionários públicos com base em indicações do governo e da população. Além de McCartney, a escritora J. K. Rowling, famosa pela série Harry Potter, recebeu a mesma condecoração pelos serviços prestados à literatura e filantropia.

Outros nomes de destaques, como músico Ed Sheeran e a atriz Olivia de Havilland, também foram homenageados nesta leva.

Dia dos pais

O dia também marca o Dia dos Pais, que é celebrado no terceiro domingo de junho em vários países -aqui no Brasil, a data é lembrada na segunda semana de agosto.

Por ocasião da data, McCartney compartilhou, na rede social Instagram, uma foto dele e do seu pai, Jim McCartney.

A estilista Stella McCartney, uma da filhas do músico, também usou a mesma rede social para homenagear o pai. “Eu sou tão abençoada por ter você no meu coação e alma. Você me inspira todos os dias”, disse.

Folhapress