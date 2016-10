Pauderney Avelino pede que greve da Receita Federal no Amazonas seja suspensa e promete resolver impasse

A greve dos auditores da Receita Federal já afeta o Polo Industrial de Manaus. Pelo menos dez empresas, associadas ao Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), podem parar as suas linhas de produção pela falta de estoque de insumos. O deputado federal Pauderney Avelino (DEM), nesta sexta-feira (28), se comprometeu em ajudar a resolver o impasse no projeto que trata da carreira da Receita Federal (PL 5864/16), desde que a greve seja paralisada o mais rápido possível.

O líder do Democratas na Câmara comentou a matéria publicada no Jornal EM TEMPO, onde noticiamos que a greve pode levar a paralisação das fábricas do setor de eletroeletrônicos por falta de insumos não liberados pela Receita. Hoje, são cerca de quatro mil contêineres retidos por causa da paralisação do setor, que começou no dia 18.

“A minha bandeira é o estado do Amazonas, a minha bandeira é o Brasil. Entendo que esta greve só dificulta a nossa ação para ajudar a atenuar e a resolver o problema deles que está dentro do Congresso Nacional. O Amazonas é um dos estados brasileiros que mais perde com a crise econômica, e com esta greve perdemos muito mais porque as empresas dependem da liberação dos insumos, tanto na entrada quanto na saída de produtos”, afirma Pauderney, que vem intermediando com a categoria em Manaus e em Brasília.

O projeto de lei 5864/16 regulamenta a carreira de auditor tramita na Câmara dos Deputados. As discussões em torno da legislação iniciaram há mais de um ano. Hoje, na Câmara, existe uma comissão especial que analisa onde o texto original recebeu mais de 150 emendas. Na semana passada, o relator deputado Wellington Roberto (PR-PB) apresentou parecer favorável ao projeto na forma de substitutivo, acolhendo a maioria das emendas.

O Sindicato dos Auditores da Receita Federal defende que o texto original não seja modificado, já que representa o que foi acordado com a categoria. Em razão disso, eles deflagraram a greve. Uma nova rodada de negociações, visando um acordo, será realizada com representantes das empresas, dos auditores e o deputado federal Pauderney Avelino. O Centro das Indústrias do Amazonas ingressou, na Justiça Federal, com um mandado de segurança para obrigar a Receita a liberar os insumos retidos, mas ainda não houve julgamento.

