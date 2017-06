Patrulha Canina terá duas apresentações neste sábado em Manaus

Os ingressos custam R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira) – Divulgação

A Patrulha Canina, atração infantil recordista de audiência na TV fechada, irá se apresentar no Teatro Manauara, do Manauara Shopping, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, no próximo sábado (24), em duas sessões, às 16h e 18h.

Os ingressos para espetáculo podem ser adquiridos pelo site www.guicheweb.com.br, lojas Granada Beach do Manauara Shopping e Amazonas Shopping; e na bilheteria do teatro. Os valores são R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira). A empresa “AT Entretenimento” é responsável por trazer o espetáculo à Manaus.

Espetáculo

Assim como na atração televisiva, Ryder, um menino de dez anos, receberá vários pedidos de ajuda e acionará os cãezinhos Marshal (dálmata), Skye (cockapoo), Rubble (bulldog inglês) e Chase (pastor alemão) para ajudá-lo em uma missão. Na trama de 50 minutos, a equipe divertida utilizará diversas habilidades como o trabalho em conjunto, o bom humor e o espírito de proteção para solucionar problemas.

Apesar de ter apenas quatro anos de criação, as quatro temporadas da série infantil, já foram capazes de conquistar milhares de crianças por todo o mundo, por meio das exibições do desenho nas emissoras Cultura e canal Nick Jr. Brasil (TV fechada). A animação foi criada pelo canadense Keith Chapman e estreou no dia 12 de agostos nos Estados Unidos e no dia 27 de agosto no Canadá.

Serviço:

O quê: Espetáculo Patrulha Canina;

Quando: Sábado (24 de Junho);

Onde: Teatro Manauaura;

Horários: 16h e 18h;

Ingressos: R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira);

Vendas: site www.guicheweb.com.br, bilheteria do Teatro Manauara e lojas Granada Beach (Manauara Shopping e Amazonas Shopping).

