Patrulha Canina chega a Manaus para espetáculo; turma de cachorrinhos faz duas apresentações inéditas

A turnê brasileira do fenômeno infantil ‘Patrulha Canina’ chegará em Manaus mais vez, no dia 19 de novembro, para duas apresentações inéditas, às 16h e 18h, no Teatro Manauara, situado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul. A AT Entretenimento é a empresa responsável pela vinda dos personagens da turma de cachorros liderados por Ryder, um menino de dez anos de idade, que recebe vários pedidos de ajuda e com o apoio dos cachorrinhos consegue salvar vidas. Para solucionar os problemas, a equipe divertida utiliza diversas habilidades como o trabalho em conjunto, o bom humor e o espírito de proteção.

Os ingressos estão à venda nas lojas Granada Beach do Amazonas Shopping e Manauara Shopping, na bilheteria do Teatro Manauara e no site www.guicheweb.com.br. Os bilhetes do setor ‘A’, custam R$80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada). No setor ‘B’ e ‘Mezanino’, o valor é de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). Há também a possibilidade de compra de um dos espaços do evento em uma única parcela dos cartões de crédito Visa ou Mastercad ou no site www.guicheweb.com.br.

Na trama com duração de 50 minutos, o menino Ryder irá comandar mais um salvamento da ‘Patrulha Canina’, onde dará instruções para os cãezinhos Marshal (dálmata), Skye (cockapoo), Rubble (bulldog inglês), Rocky (vira-lata), Zuma (labrador) e Chase (pastor alemão).

Apesar de ter apenas três anos de criação, as três temporadas da série infantil já foram capazes de conquistar milhares de crianças por todo o mundo por meio das exibições do desenho nas emissoras Cultura e canal Nick Jr. Brasil (TV fechada). A animação foi criada pelo canadense Keith Chapman e estreou nos Estados Unidos dia 12 de agosto de 2013 e no Canadá dia 27 de agosto.

Com informações da assessoria