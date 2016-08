Pato se machuca em jogo do Espanhol; Barcelona vence a segunda

A partida entre Villarreal e Sevilla poderia ter sido um embate entre brasileiros na tarde deste domingo (28). De um lado, o atacante Alexandre Pato, de outro, o meia Paulo Henrique Ganso. O atacante, no entanto, saiu de campo machucado ainda no primeiro tempo e o meia assistiu do banco de reservas ao empate por 0 a 0.

Numa disputa de bola, Pato saltou e caiu de mau jeito, torcendo o tornozelo esquerdo. Depois de receber atendimento médico, o jogador tentou seguir no jogo, mas não aguentou e foi substituído aos 31min da primeira etapa.

Alexandre Pato é titular no Villarreal desde a sua chegada ao clube no início da temporada. Marcou um gol em seis partidas.

O empate contra o Sevilla foi o segundo do Villarreal nos dois jogos desta temporada do Campeonato Espanhol. O time ocupa a 12ª colocação com dois pontos.

Ganso não conseguiu se firmar no Sevilla e ainda não estreou no campeonato. O time é o 4º colocado com quatro pontos.

BARCELONA

Sem Neymar, o Barcelona visitou o Athletic Bilbao na tarde deste domingo e venceu. Gol do meia croata Ivan Rakitic deu a vitória aos visitantes por 1 a 0.

Com o resultado, o time se juntou ao Real Madrid e ao Las Palmas no topo da tabela. As três são as únicas equipes com 100% de aproveitamento ao fim da segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Aos 21min do primeiro tempo, o meia turco Arda Turan cruzou na cabeça de Rakitic, que chegou de trás para marcar.

Depois do ouro olímpico, Neymar está de férias no Brasil e não jogou. Ele foi substituído pelo jovem atacante espanhol Denis Suárez, que não apareceu em meio à forte marcação do time da casa.

“Foi uma partida frenética em termos de ritmo, quase imprópria para um início de temporada. O adversário apertou a marcação muito alto e complicou nossa saída de bola. Cometemos muitos erros nesse campo, principalmente no primeiro tempo, mas, quando conseguimos passar pela pressão, criamos muitas chances de ampliar”, analisou Luis Enrique, técnico do Barcelona.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL:

SÁBADO

Real Betis 0x0 Deportivo La Coruña

Espanyol 2×2 Málaga

Eibar 1×0 Valencia

Osasuna 0x2 Real Sociedad

Real Madrid 2×1 Celta de Vigo

Leganés 0x0 Atlético de Madrid

DOMINGO

Alavés 0x0 Sporting Gijón

Las Palmas 5×1 Granada

Athletic Bilbao 0x1 Barcelona

Villarreal 0x0 Sevilla