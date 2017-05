‘Patixa Teló’ registra ocorrência após vídeo constrangedor repercutir na internet

Uma das personalidades mais conhecidos do Amazonas, o amazonense Antônio Luis de Souza da Silva, 39, mais conhecido como “Patixa Teló”, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), na tarde desta terça-feira (23), no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após ter um vídeo divulgado na internet onde aparece em um banheiro de uma casa de show fazendo necessidade fisiológica.

As imagens foram publicadas no Facebook e em grupos do WhatsApp e causou revolta entre os fãs e seguidores da “Patixa”, que é conhecida pela irreverência. Personagem principal em grande eventos, inclusive na política amazonense, “Patixa” pede reparação por injúria, danos morais, danos materiais e difamação.

De acordo com um amigo dela, o produtor e empresário, Edy Araújo, mais conhecido como “Edy Murphy”, o caso foi parar na delegacia pelo desrespeito com Antônio, que tem deficiência mental.

“Antônio é um ser humano com problemas mentais e que precisa de todo o nosso carinho e, acima de tudo, de todo o nosso respeito. Eu estou indignado. Quem é o doente mental na história? Com certeza é um cara desse”, relatou em entrevista logo após levar “Patixa” para registrar o B.O.

Além do vídeo, onde ela aparece sentada no vaso sanitário e com papel higiênico nas mãos, outros dois homens ainda tiraram fotos de Patixa. Um deles, inclusive, fez uma selfie e publicou na internet tirando sarro da situação. As imagens foram produzidas na última quinta-feira (18) durante um forró na casa de show, localizada no bairro Chapada.

Dois suspeitos já foram identificados por Edy, que levou os nomes para o delegado Rafael Guevara, titular do 12º DIP. A audiência foi marcada para o dia 20 de junho, às 9h. Internautas se mobilizam para irem até a delegacia no dia.

“Eu publiquei nesta segunda-feira na internet que estava revoltado com o caso e pedi ajuda para identificar os suspeitos. O cara que aparece na selfie foi logo identificado e depois descobrimos a identidade de mais um. Outros dois, que fizeram o vídeo, ainda não sabemos quem são, mas já há alguns nomes. Não vamos deixar assim. Vamos pedir que eles respondam criminalmente por expor a imagem da Patixa dessa forma”, declarou o empresário, que afirmou que esta não é a primeira vez que divulgam imagens da “Patixa” em situações constrangedoras. Há alguns anos, uma outra pessoa postou uma foto de Antônio completamente pelado, mas não chegou a ser identificado.

Crime

O delegado Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), relatou que o caso é considerado crime de acordo com a 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A Lei tem o objetivo de segurar condições de igualdade e os direitos dessas pessoas com deficiência, seja física, mental, intelectual e até sensorial. O Artigo 88, diz que é crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoas com deficiência, com pena de 1 a 3 anos. Entretanto, ainda existe uma qualificadora que fala que, quando o crime for cometido através da comunicação social, seja pelas redes sociais, blogs ou outros meios, a pena passa para 2 até 5 anos.

“A nossa legislação caminha devagar para esse novo fenômeno social, que é o uso das redes sociais, mas a Lei protege de toda forma de negligência e discriminação, além do tratamento degradante, principalmente, quando se trata de pessoas com deficiência. O que pode ter sido uma brincadeira grave, pode acabar com uma penalização porque foi atingida a imagem da vítima”, disse.

A Polícia Civil deve abrir o inquérito policial e a defesa de “Patixa” ainda pode entrar na Justiça pelo crime de difamação. Sobre os crimes virtuais, o Guilherme Torres disse que as pessoas já começaram a registrar ocorrências do tipo.

“Os crimes virtuais têm sido corriqueiros. Aparentemente foi uma brincadeira, mas é errado. Alerto que as pessoas preservem bastante a sua intimidade, porém, caso haja um caso de exposição como este, a pessoa deve procurar a polícia. Esse tipo de crime é grave e o trauma psicológico pode ser muito maior na vítima. As consequências podem ser inúmeras”.

Bruna Souza

EM TEMPO