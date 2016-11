‘Patins Street Brasil’ desembarca em Manaus

Manaus recebe pela primeira vez, neste sábado (5), o ‘Patins Street Brasil’. O evento acontece na pista Skate Park Ponta Negra e promete reunir a nata da modalidade, que está sedenta para surpreender e emocionar o público. A competição inicia às 16h, com previsão de término às 21h, e são esperados mais de 60 patinadores.

“Essa vai ser a primeira etapa de um circuito inter-regional no Estado e a competição está sendo recebida com festa pelos todos patinadores da região. O evento é organizado pelo streeteiro Sérgio Deodoro e a expetativa é a melhor possível, pois o nosso palco, a pista da Ponta Negra, é uma referência”, disse uma das coordenadoras do evento, Gisele Frota.

Em Manaus, o ‘Patins Street Brasil’ será divido em quatro categorias, sendo Estreante, Iniciante, Feminino e Amador. O evento percorre todo o Brasil e este ano já aconteceram dez etapas, sendo que Manaus, São Bernardo (12 de novembro) e Recife (3 de dezembro) vão fechar a temporada 2016.

“Este circuito potencializa a cultura do patins street e consegue cada vez mais atrair adeptos. No nosso Estado, contabilizamos uma média de 200 praticantes do patins street e nossa intenção com esse evento é não somente disseminar a competitividade, mas levar o conhecimento sobre a modalidades às pessoas, uma vez que esse esporte não tem idade, é para todos, e basta a vontade e a prática”, destacou Gisele.

Ainda segundo a coordenadora, a modalidade é uma forma de patinação em que o atleta faz manobras em corrimões, abusando de pulos, slides e flips. Dessa forma, os adeptos fazem slides em beiradas e bordas, pulam sobre barreiras, voam de uma estrutura a outra, rodopiam no ar e desafiam a gravidade das mais diversas maneiras. Não à toa, esse esporte está inserido no estilo radical.

Para o titular da Sejel, Fabrício Lima, a competição tem tudo para ganhar força e se tornar tradicional no calendário esportivo local. “Tive a felicidade de inaugurar a pista de skate em novembro de 2013 com o Circuito Brasileiro de Street Skate Pro e a minha ideia é cada vez mais fomentar as modalidades radicais e, principalmente, dar vida àquele espaço que foi concebido como um dos melhores do Brasil”, destacou.

Com informações de assessoria