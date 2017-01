Pastor Valdemiro Santiago é resgatado após barco em que estava sofrer pane elétrica

O pastor Valdemiro Santiago, líder e fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na madrugada desta quarta-feira (18), depois que o barco em que ele estava sofreu uma pane elétrica. Eles navegavam na região de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com um comunicado publicado em uma rede social, os bombeiros receberam um chamado na noite desta terça-feira (17) de uma embarcação com três tripulantes que estava à deriva devido a problemas técnicos.

Cerca de sete horas depois, os bombeiros localizaram o barco e resgataram os tripulantes, entre entre eles o pastor Valdemiro Santiago. Ninguém se feriu.

Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Santiago rompeu em 1997 com Edir Macedo para abrir sua própria denominação, a Igreja Mundial. Hoje, a igreja tem cerca de 4,5 mil templos no Brasil e em outros países.

ATAQUE

No começo do mês de janeiro, o pastor passou por um susto ao ser agredido com uma faca durante um culto que fazia em São Paulo.

O religioso postou um vídeo, em uma cama do hospital, relatando o caso. “Estava acabando de ouvir um milagre, um testemunho. Entrou alguém por trás, não sei quem era, por trás e deu uma facada no pescoço. Ou uma navalha”, disse. O agressor, Jonatan Gomes Higino, 20, foi preso em flagrante.

