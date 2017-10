Pastor evangélico é preso em Manaus suspeito de estuprar fiéis

Wanderson Batista Garcia, de 36 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro. Ele é suspeito de se apresentar como pastor, sendo apontado como autor de abusos sexuais contra membros de uma igreja da comunidade Curari, em Careiro da Várzea (a 25 km de Manaus). O caso foi apresentado na manhã desta sexta-feira (13) em coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com o delegado David Jordão Gonçalves, titular da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Wanderson foi preso na manhã de quinta-feira (12), por volta das 10h, na terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo a autoridade policial, o homem foi denunciado pelo estupro de um jovem de 21 anos, que frequentava a igreja. A vítima registrou o Boletim de Ocorrência (BO) na 35ª DIP e ao relatar detalhes do crime, afirmou que o infrator se aproveitava da condição pastoral para praticar os abusos.

Leia também: Vítimas confirmam que sofreram estupros por pastor evangélico

O mandado de prisão preventiva em nome dele foi expedido no dia 21 de setembro deste ano, pela juíza Fabíola de Souza Bastos, titular da Comarca do Careiro da Várzea. Wanderson prestou depoimento na unidade policial e relatou que teve contato físico com a vítima sem conjunção carnal. Ele afirmou, ainda, que o fato acontecia com o consentimento do jovem. Após a declaração, o pastor empreendeu fuga da comunidade.

A equipe de investigação deu continuidade as investigações e constatou que haviam outras vítimas. De acordo com o delegado, três adolescentes, sendo um de 12 anos e outros dois com 14 anos, denunciaram o pastor, por meio do número 100, o disque-denúncia da Secretaria Nacional de Diretos Humanos, e também ao Conselho Tutelar do Careiro informando que também foram abusados sexualmente por Wanderson. Diante disso a autoridade policial solicitou à Justiça o mandado de prisão preventiva.

De acordo com delegado, o assédio contra o jovem de 21 anos começou no início deste ano. “Ele se aproveitava da condição de líder espiritual para se aproximar da vítima, que era músico da própria igreja. Após isso, ele inventou um pernoite na parte da igreja, onde praticava esse tipo de abuso várias vezes”, disse.

Questionado pela reportagem, Wanderson negou as acusações. “Isso é mentira, isso ai que ele fala”, comenta.

Wanderson foi indiciado por estupro e após os procedimentos cabíveis na Delegacia Geral será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanecerá à disposição da Justiça.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Ele ia atirar na gente, mas a arma falhou’: policial conta história de mais um assalto a ônibus em Manaus

Traficantes ‘audaciosos’ soltam fogos e festejam aniversário de João Branco em Manaus

Pastores criam previdência privada para conquistar público evangélico