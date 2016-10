‘Passo a paço’ seleciona 50 chefs; inscrições seguem até terça-feira

Em sua terceira edição, o Passo a Paço, projeto de ocupação cultural do Centro Histórico de Manaus, traz duas novas categorias de seleção de chefs para a Feira Gastronômica.

A primeira é a de novos chefs, voltada para quem está a menos de dois anos no mercado; e a segunda é de futuros talentos, destinada às faculdades que possuem o curso de gastronomia, como estímulo à formação acadêmica, incentivo à pesquisa e à profissionalização do mercado de trabalho.

As inscrições se encerram nesta terça-feira (4), às 14h, na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Food trucks, food bikes e chefs que irão apresentar seus produtos em barracas também têm até esta terça-feira para se inscreverem. No total serão selecionados 50 chefs para participar do evento.

A documentação necessária para todas as cinco categorias, assim como os anexos necessários estão disponíveis no site da Manauscult (http://manauscult.manaus.am.gov.br/editais-2016/).

“A cada edição vamos aperfeiçoando o formato deste evento que já nasceu um sucesso. Desta vez acrescentamos duas novas categorias a partir de uma demanda que percebemos no mercado: de novo chefs, que estão se consolidando no mercado; e de futuros talentos por conta dos novos cursos na área que vem ajudando a profissionalizar essa área em Manaus”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

A documentação deverá ser entregue no protocolo da instituição, localizada na avenida André Araújo, n°2767, bairro Aleixo, no horário de 8h às 14h, devidamente lacrada, envelopada e identificada, conforme exigência do edital.

