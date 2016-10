‘Passo a Paço’, o centro histórico de Manaus vai se tornando ‘point’ da arte e gastronomia amazonenses

‘Recheada’ de ingredientes como ‘teatro, música, artesanato, gastronomia e dança’, a terceira edição do ‘Passo a Paço’, evento de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus, deve atrair um público ainda maior neste próximo domingo (23) e segunda-feira (24).

O evento, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), integra as comemorações dos 347 anos do aniversário da cidade e deve receber um número ainda maior de participantes que nas primeiras duas edições. A programação completa está disponível no link: bit.ly/manaus347.

Palco Música

Na rua Vivaldo Lima será montado o ‘Palco Música’, onde ocorrerão os shows de Dudu Brasil, Roxie, Sinézio Rolim, Luneta Mágina e Glory Opera, das 16h às 21h20 no dia 23. No dia 24 é a vez de Grupo Corcovado, Márcia Novo, banda Jiquitaia e Johnny Hooker se apresentarem no local, a partir das 16h. A atração nacional Johnny Hooker subirá ao palco às 20h30.

Food Trucks e Food Bike

Na rua Taqueirinha, que dá acesso ao ‘Palco Música’, estarão localizados os Food Trucks e Food Bikes. A ideia, segundo o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, é integrar os caminhos de acesso ao Paço da Liberdade e à área das apresentações musicais.

No Coreto da Praça Dom Pedro também haverá show de atrações locais como Claudinho Nunes, Elias Moreira e Jéssica Stephens, Kátia Maria, Pereira e Casa de Caba no dia 23, das 16h às 21h20. No dia 24, Torrinho, Quarteto de Beiradão, Cileno e Luana Aleixo se apresentarão das 16h às 20h30. No entorno da Praça, estarão localizadas as barracas dos 40 chefs selecionados para o evento, incluindo o espaço comandado pelo convidado nacional, o chef Olivier Anquier.

Bernardo Ramos

Na rua Bernardo Ramos, haverá a intervenção cultural da Cia Brasileira de Mystérios e Novidades que apresentará duas sessões do espetáculo ‘Uirapuru’, no dia 23, às 20h, e no dia 24, às 16h30.

No local também estará o ‘Movimento Criativo’, coletivo promovido pelo Studi092 que reúne empreendedores do ramo da moda, artes, design, tattoo, entre outros em um só lugar, desenvolvendo, cada qual, suas atividades específicas. De acordo com Bárbara Façanha, proprietária e diretora criativa do Studi092, o objetivo do projeto é movimentar o cenário cultural da cidade e fomentar a economia criativa.

Sete de Setembro

Na avenida Sete de Setembro, próximo ao cruzamento com a av. Eduardo Ribeiro também será montado um palco para o show do Seu Jorge no dia 23, às 23h30. A abertura fica por conta do Dj Boss in Drama, outra atração nacional, que começa às 21h30, agitando a galera com seus remixes que utilizam base de bandas como Carrapicho à composições próprias como ‘Toda doida’ com participação da cantora Karol Conka. O encerramento fica por conta da Dj amazonense May Seven.

Les Artistes Café Teatro

No Les Artistes Café Teatro, na avenida Sete de Setembro, o palco será da atriz Fernanda Montenegro que fará a leitura dramática do texto ‘Nelson Rodrigues por ele mesmo’, em três sessões gratuitas: no domingo, 23, às 20h e na segunda, 24, às 17h e 20h. A distribuição de senhas para o público ocorrerá 1h antes das sessões, no local.

Paço da Liberdade

As exposições ‘Areias do Tempo’, com temática Halloween, e ‘Onde Passo?’, com imagens de Manaus dos vencedores do concurso de fotografia realizado ano passado, ficarão abertas ao público durante o evento.

‘Pedalando pela Manaus que se constrói’

‘Pedalando pela Manaus que se constrói’ foi idealizado por João Fernandes juntamente com o Casarão de Ideias e o curso de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O projeto promove educação patrimonial através de passeios de bikes pelas ruas do Centro Histórico, onde a arquitetura antiga é usada como cenário para as pedaladas, possibilitando a aproximação da população ao centro da cidade e à sua história.

Trânsito

A partir das 13h, a Avenida 7 de Setembro será interditada bem como as ruas Governador Vitório, Rua D’lmada e Joaquim Sarmento. Haverá acesso ao evento pela Rua Luiz Antony, Padre Chisland, Frei José dos Inocentes, Epaminondas, Saldanha Marinho e Rua da Instalação. A via de acesso local será a Rua Henrique Antony.

