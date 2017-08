‘Passo a Paço’ leva cinema gratuito a alunos da rede municipal de ensino

O Cinemóvel ficará no estacionamento do Paço da Liberdade, na Avenida Sete de Setembro, até o dia 11 de agosto – Divulgação

Mais de 600 alunos de escolas municipais terão acesso ao mundo da cinematografia, durante esta semana, em uma sala de cinema itinerante instalada em um caminhão parado no estacionamento do Paço da Liberdade, Centro da cidade. O projeto intitulado Cinemóvel Carrefour teve início, na tarde desta segunda-feira, 7/8, e leva às escolas da rede pública de Ensino Fundamental filmes que tratam da valorização da diversidade e discutem temáticas sobre o valor humano, como aceitação e valorização de forma lúdica.

O Cinemóvel ficará no estacionamento do Paço da Liberdade, na Avenida Sete de Setembro, até o dia 11 de agosto e as exibições serão exclusivas para alunos da rede municipal de ensino. O projeto consiste em um caminhão climatizado e devidamente preparado que exibe gratuitamente filmes de sucesso. Ele possui 30 poltronas, tela de 120 polegadas, iluminação própria de cinema, rampa de acesso e duas acomodações para cadeirantes.

Ao todo, serão beneficiados 660 alunos de 14 escolas municipais, sendo nove de Ensino Fundamental e cinco com Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Semed. As sessões acontecem pelo período da manhã e da tarde, e têm aproximadamente duas horas de duração. A programação para alunos da rede municipal de ensino segue até o dia 11. Nos dias 12 e 13, o público que for conferir o Passo a Paço poderá assistir filmes voltados a todas as faixas etárias com entrada gratuita. O Cinemóvel terá quatro sessões diárias: 8h, 10h, 13h30 e 15h30, com capacidade para receber até 30 pessoas.

4ª edição do “Passo a Paço”.

Leia também: 4ª edição do Passo a Paço acontece dias 12 e 13 de agosto com mais de 24 atrações

Segundo o produtor do projeto, Felipe Cozzati, a principal ideia da iniciativa é disponibilizar o acesso ao cinema às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ir até um. Ele salientou, ainda, que a ação já rodou em diferentes lugares do Brasil, como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e fecha a turnê em Manaus.

“O projeto vem com objetivo de levar o acesso gratuito ao cinema às pessoas que não têm acesso a ele. A ideia é levá-lo a comunidades carentes e escolas municipais, focando o tema Diversidade e Igualdade na Sociedade”, explicou.

O projeto traz também uma Cartilha Educativa com ideias para a preparação dos alunos antes de assistirem aos filmes, que os conduz a uma reflexão final sobre o longa assistido, visando assim promover uma conversa sobre o conteúdo do filme, por meio de atividades e questionamentos que dialogam com contextos sociais acerca da diversidade. O olhar lúdico da atividade e a reflexão a partir do filme permitem novos olhares de uma maneira divertida, porém significativa para a aprendizagem.

De acordo com a assessora de Artes da Semed, Neice Pereira, o projeto é auxilia na formação dos alunos, porque trabalha a educação integral. “A Semed vê esta ação como um grande ganho para a educação, porque sabemos que nossos alunos precisam de uma formação integral e a arte ajuda desenvolver neles, além de conhecimentos específicos, a capacidade de ampliar a percepção, imaginação, criatividade e, principalmente, a desenvolver a afetividade e melhorar a relação humana deles”, frisou.

A primeira sessão desta segunda feira, 7/8, começou, às 13h30, com a exibição da animação Divertidamente para os alunos da Escola Municipal Bem-Te-Vi, do Coroado 2, zona Leste.

A aluna do 5° ano do Ensino Fundamental, Waleska de Oliveira, 11 foi uma das que teve a oportunidade de assistir a sessão de cinema diferenciada. Para ela, a história foi contada de forma prática a partir de uma ótica lúdica e ao mesmo tempo muito real, e que o Cinemóvel superou suas expectativas.

“Adorei a sala de cinema diferente. Também achei o filme muito interessante, porque conta o que acontece na nossa cabeça de uma forma bem divertida, mas ao mesmo tempo lógica e ‘real’”.

A ação integra a 4ª edição do “Passo a Paço”, projeto da Prefeitura de Manaus, que visa trabalhar as variadas vertentes culturais no Centro Histórico de Manaus e é uma parceria da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com Instituto Carrefour.

Programação

Dia 8/8

Escola Municipal Domingos Sávio – 8h e 10h 13h30 e 15h30

Associação da Compensa – 19h

Escola Municipal Antônio Matias – 15h30

Dia 9/8

Escola Municipal Tancredo Neves – 8h

Escola Municipal Davison Pereira – 13h30 e 15h30

CECI de Aparecida – 10h

Igreja Universal Av. Constantino Nery, s/n – Centro – 19h

Dia 10/8

Escola Municipal Chapeuzinho de Palha – 8h e 13h30

Escola Municipal Arte e Cultura – 10h e 15h30

CRAS Cachoeirinha – 19h

DIA 11/8

Escola Municipal Davison Pereira – 13h30 e 15h30

Associação do Idoso do Coroado – 13h30

Clube de Mães Mulheres Guerreiras do Japiim – 15h30

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauscult divulga resultado preliminar de edital para feira gastronômica do Passo a Paço

Expositores da Feira do Paço contribuem com projeto do Instituto Amazônia

Mais de 38 mil pessoas foram conferir as atrações do ‘Passo a Paço’; nesta segunda tem mais