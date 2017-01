Passagem de ônibus em Manaus está congelada há mais de 2 anos

A passagem de ônibus em Manaus permanece congelada há mais de dois anos. Nos últimos seis ela sofreu poucas alterações, saltando de R$ 2,25 em 2011, para alcançar os atuais R$ 3. Um aumento de apenas R$ 0,75. Os rodoviários, por outro lado, tiveram ganho salarial de 20,73%. Além disso, governo do estado e prefeitura de Manaus concedem um subsídio de mais de R$ 2 milhões para as empresas.

Estado e município custeiam mais de R$ 1 milhão por mês, cada um. Além desse subsídio, o Governo concede outros dois benefícios: isenções fiscais sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço (ICMS) do óleo diesel dos ônibus, além do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de todos os mais de mil carros que rodam na cidade.

Os pagamentos da categoria têm um impacto aproximado de 50% nos custos do sistema. Outro item que possuiu peso no cálculo da tarifa é a despesa com combustível e aquisição de novos ônibus. O diesel sofreu aumento de 33,64% e o preço do ônibus convencional 17,20%.

Desde julho de 2013, assim como na maioria das grandes capitais, a Prefeitura de Manaus tem adotado o subsídio como forma de diminuir o impacto financeiro para o usuário. Dessa forma, a tarifa técnica é R$ 3, 15, mas o valor cobrado nas catracas é R$ 3,00 porque os R$ 0,15 são subsidiado pela prefeitura.

Desde o ano passado que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) reivindica um reajuste de mais de 12% no valor pago pelos usuários do transporte coletivo. A passagem integral passaria a valer cerca de R$ 3,54, em novembro de 2016, mas foi derrubada após negociação entre a Prefeitura e os empresários.

Reajustes

A passagem que era de R$ 2,25 foi reajustada para R$ 2,75 em outubro de 2011. Após ficar dois anos congelados, esse valor sofreu um novo reajuste para R$ 3, em março de 2013. Na ocasião, os cálculos levaram em consideração a planilha trabalhada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

Três meses depois, em 7 de junho, a tarifa reduziu o valor para R$ 2,90 depois de uma revisão na planilha, por conta da Medida Provisória n° 617, onde a então presidente, Dilma Rousseff, reduziu a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) dos setores de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário e ferroviário de passageiros.

O valor foi novamente reduzido, em julho, para R$ 2,75 quando o governo do Estado desonerou o IPVA e fechou um acordo com o prefeito Arthur Neto para o pagamento dos subsídios. Já no dia 18 de janeiro de 2015, o valor foi novamente reajustado para R$ 3 e vigora até hoje.

EM TEMPO