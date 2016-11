Passageiros ficam assustados com pedras arremessadas contra ônibus da linha 418, em Manaus

Passageiros do ônibus da linha 418, da empresa Eucatur, passaram por momentos de desesperos na noite desta quinta-feira (17), após um homem atirar pedradas na direção do coletivo. Uma pessoa ficou ferida e outra passou mal.

O fato ocorreu em frente ao Hospital Universitário Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a assessoria da Eucatur, o coletivo que estava indo na direção do Terminal 3, parou na parada em frente ao Francisca Mendes, quando um homem, não identificado, atirou pedras no ônibus, causando pânico entres os passageiros.

Em fotos compartilhadas em redes sociais, as imagens mostram uma mulher, suja de sague, com um ferimento na testa. Segundo a assessoria, uma outra pessoa passou mal.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para uma unidade hospitalar da cidade.

A assessoria da Eucatur, não soube informar se o homem responsável pelas pedradas foi detido e nem se o caso foi registrado em algum Distrito Integrado de Polícia (DIP) da capital.

Portal EM TEMPO