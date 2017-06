Passageiros entram em pânico ao visualizarem fogo em turbina durante decolagem em Manaus

Passageiros do voo 1727 da Gol que saía de Manaus para Brasília passaram por um susto, na tarde desta terça-feira (27), na pista de decolagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, após perceberem que havia chamas em uma das turbinas do avião.O jornalista amazonense Isaac de Paula relatou o pânico dentro da aeronave no seu Facebook pessoal. Ele disse que foram momentos de tensão, logo após passageiros – que estavam sentados nas poltronas do lado esquerdo do avião – relataram que viram fogo saindo da turbina do avião , no momento em que era feito o taxiamento para a decolagem.

“Estamos parados na pista esperando a avaliação da equipe de manutenção”, contou o profissional da comunicação na descrição da publicação. Isaac ainda contou que alguns passageiros exigiram o desembarque imediato para evitar possíveis acidentes.

“Estão voltando a aeronave para que eles desçam. O comandante afirma que a aeronave não apresenta problemas e que, para os demais, o voo segue normalmente”, comentou Isaac.

O EM TEMPO entrou em contato com a assessoria da Gol linhas aéreas que enviou a seguinte nota:

Em função de relatos de alguns clientes do voo G3 1727 (Manaus – Brasília), que alegaram a incidência de fumaça na turbina, a companhia manteve a aeronave em solo para a realização de inspeções.

Tendo sido comprovada a inexistência de ocorrências técnicas, a aeronave foi liberada pela manutenção e decolou normalmente às 18h40. Este é um procedimento que visa a garantir a segurança do voo, principal valor da empresa. Os clientes que solicitaram remanejamento serão reacomodados em voos subsequentes.

Bruna Chagas

EM TEMPO