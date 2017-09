Passageiros em risco: barco carregava 2.500 litros de combustível escondidos em porão

45 tambores foram encontrados no porão da embarcação – Divulgação

A equipe de Inspeção Naval, da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), apreendeu uma embarcação de transporte de passageiros e transporte de carga, na noite desta quarta-feira (6), durante fiscalização no Porto da Panair, na Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus.

A embarcação que faria o trajeto de Manaus para Autazes (a Km 113 de Manaus) estava com várias irregularidades. Conforme a Marinha, a mais grave era o transporte de carga perigosa, mais de 2.500 litros de combustível foram encontrados no porão do barco. A prática, conforme a Marinha, infringe o Artigo 22, Inciso 3, do Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLesta) e condutores com a habilitação abaixo da categoria exigida pelas Normas da Autoridade Marítima (Normam).

Leia também: Marinha realiza desfile naval em comemoração à Semana da Pátria em Manaus

Os 45 tambores de combustível foram retirados e levados para um Pontão e os passageiros desembarcaram no Porto da Manaus Moderna. A embarcação foi apreendida pela Capitania e um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

Marinha acrescentou que a equipe de Inspeção Naval realiza, diariamente, fiscalização na orla da cidade, do Encontro das Águas até a Praia do Tupé, a fim de fiscalizar o cumprimento das Leis e Normas da Autoridade Marítima, bem como, orientar os navegantes quanto à Segurança da Navegação e o estado de conservação da sinalização náutica.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Marinha interdita parcialmente Porto de Parintins

Inscrições para processo seletivo da Marinha iniciam hoje

Últimos dias para inscrição no concurso da Marinha