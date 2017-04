Passageiros de coletivos continuam prejudicados com a suspensão de oito linhas

Ao menos 8 mil usuários do transporte público de Manaus, a maioria moradores da comunidade Vila da Felicidade, localizada no bairro Distrito Industrial 2, Zona Sul e ribeirinhos, continuam sendo prejudicados com a suspensão de oito linhas, que há três meses desviam a rota para evitar a fiscalização rodoviária, em virtude do atraso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

De acordo com o presidente da Associação dos Moradores da Vila da Felicidade, Júlio César Santos, esse problema já vinha sendo registrado há pelo menos dois anos, mas desde o início de 2017, a situação agravou com a retirada de algumas linhas, o que vem complicando a vida de quem depende exclusivamente dos ônibus para se locomover até as outras zonas da cidade, principalmente para a região central.

Júlio ressalta que a informação sobre o atraso dos impostos foi repassada pelos próprios funcionários das empresas de transporte, que se negaram a transitar pelo local para evitar a barreira da Polícia Federal, localizada a poucos metros da entrada da comunidade.

“Os coletivos estão irregulares desde 2014. A princípio tínhamos 10 linhas de ônibus, depois ficaram apenas 8 circulando nessa região. Já ficamos sabendo que no próximo sábado, apenas a integração fará linha para a comunidade. Isso não vai atender a demanda diária de 8 mil usuários, no mínimo”, disse.

Além dos transtornos provocados pelo tempo de espera a um coletivo e pelo novo trajeto das linhas que obrigam os usuários a irem até a bola da Gilete, próximo ao bairro Armando Mendes, Zona Leste, para pegarem outros ônibus, o presidente da associação salienta que os moradores estão correndo risco de assaltos e até mesmo estupro, por ficarem isolados por um longo período em paradas.

Situação caótica na localidade

A técnica de saúde bucal, Cristiane Teixeira, diz que a situação ficará caótica, por conta da retirada definitiva de todas as linhas. Ela acredita que isso pode afetar também o comércio local, uma vez que muitas pessoas vão até o Ceasa de ônibus para realizar compras.

“O fato é que não temos ônibus, nem para sair daqui e nem para voltar. Estamos vivendo um verdadeiro descaso provocado por essas empresas”.

O Sinetram informou que as empresas não reconhecem a dívida relacionada ao IPVA.

Gerson Freitas

EM TEMPO