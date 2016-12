Passageiros criticam cobrança de bagagens em companhias aéreas

A nova regra da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), aprovada nesta semana, que permite cobrança de bagagem de passageiros durante viagens aéreas causou descontentamento entre os usuários deste serviço no Amazonas. Clientes que utilizam com frequência companhias aéreas para se deslocar para outros destinos do país caracterizam a medida como uma forma “absurda” de fazer com que o consumidor pague valores acima, do que era previsto para viajar.

Entre as mudanças, as companhias aéreas não terão mais que oferecer obrigatoriamente uma franquia de bagagens aos passageiros e, ainda, poderão cobrar pelo serviço referente ao volume despachado. A mudança está prevista para entrar em vigor a partir do dia 14 de março de 2017.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) revelou que, com a nova medida, as aéreas devem oferecer bilhetes com preços reduzidos, tendo em vista que, atualmente, essa franquia não é gratuita, pois já é cobrada de forma indireta e incide sobre a metade dos passageiros que viajam com bagagens.

Para quem depende mensalmente dos serviços, como viagens a estudo ou a trabalho, a nova medida vai beneficiar apenas os empresários do segmento aéreo e não garante benefício algum aos passageiros.

De acordo com a cirurgiã dentista, Keyla Duarte, que viaja a cada 40 dias para a cidade de São Paulo (SP), onde cursa mestrado em ortodontia, a regra promete se tornar um problema, pois deve aumentar o gasto com as viagens.

“Ir a São Paulo não é um lazer e sim uma necessidade. Os órgãos envolvidos nessa nova resolução devem levar em conta a atual situação do país, que é a crise econômica. Brasileiro já deixou de utilizar os serviços aéreos apenas para lazer. É hora de repensar sobre essas novas medidas. Eu, por exemplo, viajo com a quantidade essencial, cerca de 13 quilos, para estadia por sete dias, pois é esse o período em que participo do curso. Agora com essa nova resolução, como ficará o consumidor?”, questionou a dentista.

A enfermeira amazonense Andrezza Skierzynski e o empresário Valdecir Skierzynski, recém-casados, estão em Manaus, em lua de mel, e, em janeiro de 2017, pretendem viajar para o Rio Grande do Sul, onde residem. Segundo eles a nova regra não favorece viagens em família e nem a negócios.

“Viagens com a família necessitam de um planejamento maior, carece de mais bagagens, principalmente para quem viaja com crianças. É inevitável que isso não venha pesar no orçamento financeiro de quem precisa viajar para rever os amigos e a família. O valor das passagens já não é tão barato, tanto é que as pessoas precisam economizar para viajar, mesmo assim ainda criam barreiras para dificultar ainda mais”, frisou Andrezza.

Apelo

Já o empresário Skierzynski revelou que a medida deve influenciar de forma negativa no meio de trabalho. “Acredito que na situação atual do país, as empresas aéreas deveriam ter consideração com a população e não adotar esse tipo de medida”, informou.

Justiça deverá ser acionada

O Ministério Público Federal (MPF) disse nesta quarta-feira (14) que as mudanças no transporte aéreo serão questionadas na Justiça, pois representam um retrocesso legal, viola o direto do consumidor e não garante a redução do valor das passagens.

Por sua vez, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou posição contrária a decisão da Anac. A entidade afirmou que analisa a melhor forma jurídica de contestar a medida, que beneficia apenas o interesse das companhias aéreas.

O Procon Amazonas avalia como prejudicial ao consumidor o anúncio feito pela Anac de resolução que permite às companhias aéreas cobrarem pelo despacho de bagagem. A resolução entra em vigor a partir do dia 14 de março de 2017.

“Fica claro que, da forma como está colocado, o risco é exatamente de que o cidadão se torne refém das companhias aéreas em um vale-tudo pautado somente pelos interesses do mercado”, afirmou a secretária executiva de Estado do Procon Amazonas, Rosely Fernandes

Empresas aéreas

A empresa GOL Linhas Aéreas informou que é a favor do fim da franquia de bagagens. A Latam Arlines Brasil, antiga TAM, disse que vai seguir todas as regulamentações da Anac. Por sua vez, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras destacou que seguirá o posicionamento da Abear.

