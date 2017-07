Passageiro é baleado durante assalto na linha 454 em Manaus

A vítima foi transferida para o HPS João Lúcio – Arthur Castro

Um homem identificado como Davilson Ferreira de Souza, de 31 anos, foi baleado na boca, durante um assalto em um ônibus da linha 454, da empresa Via Verde, na manhã desta terça-feira (18). O fato ocorreu na rua Rosa de Maio, na comunidade José Bonifácio, Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, por volta de 5h30, da madrugada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), dois homens, sendo um deles armado com revólver e outro com uma faca, entraram no coletivo e anunciaram o assalto e levaram a renda do ônibus, de valor ainda não divulgado, além dos pertences dos passageiros. Durante a ação criminosa, o suspeito armado efetuou um disparo, que atingiu a boca de Davilson.

Após o tiro, a dupla conseguiu fugir sem ser identificada. A polícia realizou buscas pelo bairro, porém os suspeitos não foram localizados.

Davilson foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz. Entretanto, devido o hospital não possuir centro cirúrgico, o homem foi transferido para o HPS João Lucio, na Zona Leste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado no 15o Distrito Integrado de Polícia (DIP).

