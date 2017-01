Passa para 223 o número de presos transferidos para a Vidal Pessoa

Até às 15h desta terça-feira (3), 223 internos de presídios do Amazonas foram transferidos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), localizada na avenida Sete de Setembro, no Centro. As informações são do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas.

A ação foi iniciada nesta segunda-feira, com a transferência de 130 presos, como medida de segurança.

“Não podemos deixá-los expostos a uma nova chacina”, explicou o secretário Sérgio Fontes, titular da SSP-AM, sobre a troca de local para abrigar os presos vinculados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). “Foi a decisão mais acertada para o momento”, completou.

