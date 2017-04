‘Páscoa Solidária’ leva carinho e esperança a pacientes com câncer na FCecon

O espírito da Páscoa tomou conta da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), nesta quarta-feira (12). Cerca de 20 pessoas, entre voluntários e profissionais, visitaram diversos setores da instituição, exercitando a solidariedade e levando carinho, afeto e brindes a pacientes internados para tratamento especializado contra o câncer. Segundo o diretor-presidente da Fundação, Cirurgião Oncológico Marco Antônio Ricci, a atividade faz parte da lista de ações de reforço à Política Nacional de Humanização (PNH).

A ação foi conduzida pelo Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC) e os brindes foram doados à Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) e Rede Feminina de Combate ao Câncer, através da campanha “Páscoa Solidária”. Também participaram da atividade voluntários do grupo de animação hospitalar Rei David.

De acordo com a diretora administrativa da Lacc, enfermeira oncológica Marília Muniz, cerca de duas mil lembranças, incluindo bombons de chocolate e ovos de páscoa, foram distribuídas em setores como o Serviço de Quimioterapia, enfermarias adulto e pediátrica, Radioterapia e ambulatório, todas com a presença do Coelhinho, um dos principais símbolos do feriado cristão.

“O período da Páscoa leva as pessoas a voltarem-se mais para o próximo. No caso dos pacientes oncológicos, quando é confirmado o diagnóstico do câncer, as famílias adoecem junto. E é quando eles precisam mais de apoio psicológico. As ONGs prestam auxílio de diversas formas a essas famílias, tanto econômicos quanto psicológico, vendo o indivíduo como um todo. E a FCecon sempre abraça nossa agenda e nossas ações e participa junto conosco nesse processo”, explicou.

Para a paciente Rosângela Simas, 48, que já passou por uma cirurgia para o tratamento de um câncer de mama, a ação renova as esperanças de cura e motivas os pacientes a enfrentarem a doença. Atualmente, ela passa por sessões de quimioterapia como forma de complemento à terapia. “Às vezes, a gente vem para cá deprimida e o próprio tratamento é bastante cansativo. Esse tipo de ação renova a fé e as forças e nos traz alegria. Ficamos mais confiantes na cura”, destacou.

A campanha Páscoa Solidária acontece anualmente nas dependências da FCecon e tem atraído cada vez mais a adesão de voluntários e colaboradores. Ainda neste mês, a Lacc distribuirá, como parte da campanha, cerca de 100 cestas básicas a pacientes de baixa renda, inscritos via Serviço Social da Fundação Cecon. As doações podem acontecer em qualquer período do ano e ajudam a subsidiar os projetos sociais da ONG. O agendamento pode ser feito através dos telefones 2101-4949 e 2101-4900.

