Partidos entram em semana decisiva para definição de candidaturas

O Partido Republicano do Brasil deve confirmar a candidatura de Silas Câmara ao governo na próxima sexta-feira – Divulgação

O prazo para a realização das convenções partidárias inicia hoje e segue até sexta-feira (16), mas partidos como PPS, PSB, PHS, PRB e PT já lançaram os seus pré-candidatos à eleição suplementar e alguns já anteciparam suas alianças.

Dessas legendas, apenas o PRB apresentou um vice, as demais seguem dialogando para a composição da chapa. O PHS tem sinalizado um intenso diálogo com PV. Aguarda-se ainda, o posicionamento oficial dos ex-governadores Amazonino Mendes (PDT), Eduardo Braga (PMDB) e da ex-superintendente da Suframa Rebecca Garcia (PP), para a disputa do pleito. Além disso, cresce a especulação em torno da pré-candidatura do prefeito Arthur Neto (PSDB). A reportagem tentou contato com o tucano para repercutir a informação, na tarde de ontem, mas sem sucesso.

O Partido da República (PR) se reúne na sexta-feira (16) para a realização da convenção, que acontece na sede da legenda, na rua Santa Helena, Quadra F, número 4, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A coligação e chapa serão anunciados na ocasião. No entanto, a sigla já aprovou, com antecedência, o nome de Marcelo Ramos para a disputa.

Já o Partido Republicano Brasileiro (PRB) terá convenção no campo do Pará, localizado na Zona Norte da capital, na avenida Noel Nutels, s/n, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na chapa, já estão confirmados Silas Câmara e Coronel Amadeu, que conquistaram o terceiro lugar nas eleições municipais para a Prefeitura de Manaus, em 2016.

Também na sexta-feira, entre 18h e 22h, o Partido dos Trabalhadores (PT) irá decidir os caminhos da pré-candidatura de José Ricardo no Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na rua Duque de Caxias, 958, bairro Praça 14 de Janeiro – Zona Sul da cidade.

Os partidos PSD, do governador David Almeida, e PCB, de Luiz Navarro, ainda não estipularam data para a realização de suas convenções.

Leia mais no seu Jornal EM TEMPO, já nas bancas.

Wal Lima

EM TEMPO