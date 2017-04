Partidos adotam cautela sobre eleições 2018

O discurso dos dirigentes partidários e de políticos com mandato é que ainda é cedo para falar de eleição, alianças e cenários visando ao pleito do próximo ano, cujo primeiro turno acontece no dia 2 de outubro de 2018, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles preferem a cautela, principalmente por conta do projeto da reforma política que tramita no Congresso Nacional e cujo miolo possui pontos que têm trazido a divergência entre os próprios congressistas.

Mas, apesar da cautela, muitos partidos políticos no Amazonas já ensaiam conversas e apostam em reuniões internas para estudar possíveis cenários e candidaturas, numa prévia eleitoral. O Partido da República (PR), por exemplo, já agendou para o dia 13 de maio um encontro estadual para começar a pavimentar o caminho para as eleições.

Presidente municipal da legenda, o ex-deputado estadual Marcelo Ramos disse que, neste momento, o partido quer garantir a reeleição dos parlamentares que possuem assento na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), os deputados Cabo Maciel e Sabá Reis. “Os principais quadros do partido são o deputado Alfredo Nascimento, Wilson Lima e eu. Nós três vamos protagonizar esse projeto”, disse Marcelo.

Apesar disso, Ramos – que disputou a Prefeitura de Manaus no pleito de 2016, ficando em segundo lugar – preferiu não adiantar como será sua participação no pleito do próximo ano, se vai disputar o governo ou o Legislativo.

Enquanto o PR foca apenas na disputa proporcional, o Partido dos Trabalhadores (PT) já traça uma estratégia para se reerguer politicamente nas eleições de 2018. E uma delas passa pela pré-candidatura do ex-deputado federal Francisco Praciano ao Senado. Ainda convalescente de uma doença que o deixou internado por 45 dias numa UTI, em Fortaleza, o petista não se mostra muito interessado na disputa, mas afirma que está disposto a dialogar com os dirigentes do partido.

O PCdoB, dirigido no Estado pelo ex-secretário de Produção Rural, Eron Bezerra, também já iniciou reuniões internas para debater pré-candidaturas e alianças para a disputa, e o planejamento é que em outubro deste ano seja feita uma conferência estadual da legenda, onde o tema eleição será debatido oficialmente pelos militantes.

“A nossa participação nas eleições do ano que vem será de decisões que vamos fazer ainda este ano. Pretendemos trabalhar com uma chapa própria de deputados estadual e federal. E, lógico, reeleger a senadora Vanessa Grazziotin. Queremos buscar um campo de força que tenha afinidades com as nossas ideias, como política de defesa do Estado e dos trabalhadores contra as reformas trabalhistas”, ressaltou.

Ainda novato na política partidária e na disputa eleitoral, o Partido Rede Sustentabilidade está amadurecendo internamente o passo que vai dar no pleito de 2018. Conforme o deputado estadual Luiz Castro, a sigla deve lançar candidaturas a deputado estadual e federal e vai estudar apoio à disputa majoritária. “Temos também condições de concorrer a um cargo de Senado. Mas tudo ainda será definido. Esses próximos dois meses serão decisivos para organizarmos o nosso quadro para futuras eleições”, disse o parlamentar, que disputou pela Rede a Prefeitura de Manaus nas eleições de 2016.

O presidente estadual do PMDB, senador Eduardo Braga, ressaltou que é muito cedo para falar do cenário pré-eleitoral e que o foco do partido é tratar dos problemas do Amazonas, que, segundo ele, tem enfrentado dificuldade em geração de emprego e infraestrutura.

Já o deputado Serafim Corrêa, presidente de honra do PSB, declarou que este ano é de realização dos congressos municipais, estaduais e nacional. A partir daí serão estabelecidas as metas e estratégias.

Incerteza

Para dirigentes do PDT, o quadro é de incerteza diante da tramitação da reforma política, uma vez que nada está definindo em relação às possíveis regras que podem ser adotadas já nas próximas eleições.

“Não sabemos se não terá coligação proporcional, financiamento público ou se vai ter lista fechada. Tudo isso inviabiliza qualquer tipo de aliança. Temos uma chapa boa de deputado estadual e senador”, afirmou o vice-presidente municipal do PDT, Stones Machado.

A única certeza do partido político é trabalhar pela reeleição dos deputados estadual Adjuto Afonso e do federal Hissa Abrahão, que disputou a candidatura majoritária nas eleições municipais do ano passado. “Temos um excelente quadro no partido”.

Com a mesma preocupação sobre a reforma política, o PHS revela que já iniciou sondagens internas que podem culminar em candidaturas para deputado estadual e federal, segundo adiantou o presidente municipal da sigla, vereador Wilker Barreto.

Reforma

Mais cauteloso em decidir algo antes da reforma é o pensamento do presidente regional do PP, Francisco Garcia. “Não sabemos nem como vai ficar a nova Legislação Eleitoral. Agora é colocar o pé no freio e não acelerar nada para não prejudicar algo. Temos que ter um pouco de paciência na parte política. Saímos de uma outra eleição diferente com as alianças com PMDB e PSDB e não há uma unidade subsequente prevista. Precisamos avaliar a situação e como vão ficar as definições para 2018”, observou.

O Democratas Amazonas ainda não pautou sobre as eleições 2018, conforme o presidente estadual, deputado federal Pauderney Avelino. “No fim do segundo semestre, haverá uma reunião do diretório regional para planejar 2018. Atualmente, estamos mais focados nas matérias importantes para recolocar o país nos trilhos depois do desastre do governo do PT, que deixou rombos, inflação alta, falta de credibilidade internacional e não fez as reformas que o país tanto precisava”.

As legendas PSDB, Pros e PSD ainda não planejaram nenhum dialogo para estabelecer suas metas e estratégias para as eleições de 2018, quando estarão em disputa o cargo de governador, duas vagas para o Senado, oito para deputado federal e 24 para estadual, além da presidência da República.

Diogo Dias

EM TEMPO