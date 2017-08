Partido entra com petição para barrar diplomação de Amazonino Mendes

Amazonino e Bosco Saraiva podem não ser diplomados se a petição for aceita no STF – Arthur Castro

Dois dias após o resultado nas urnas indicar Amazonino Mendes (PDT) como governador tampão do Amazonas e Bosco Saraiva (PSDB) como vice, o diretório nacional do Podemos entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (29), direcionado ao relator Ricardo Lewandowski, para barrar a diplomação dos candidatos eleitos.

O pedido vai compor a ação declaratória de inconstitucionalidade impetrada pelos advogados Carlos Barretto, André Almeida e Eduardo Bonates, na semana passada, antes do segundo turno da eleição suplementar. Nesse pedido, o partido pede a suspensão da eleição direta e define a eleição indireta como solução para escolher o novo governador do Amazonas. A ação ainda não foi apreciada pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Leia também: Governador eleito, Amazonino Mendes é recebido por Temer em Brasília

De acordo com o advogado Carlos Barretto, o novo pedido é baseado na falta de decisão sobre essa primeira ação. O Podemos solicita que a diplomação de Amazonino Mendes e Bosco Saraiva, que está prevista para ocorrer no próximo dia 02 de outubro, seja suspensa pela Justiça até que o relator tome uma decisão sobre a ação impetrada anteriormente ao pleito, que ocorreu no último domingo (27).

Amazonino Mendes foi eleito governador com 738.933 votos (59,21%) contra 539.318 votos (40,79%) do senador Eduardo Braga (PMDB). Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no total, foram 70.441 (4,06%) votos brancos, 342.280 (19,73%) nulos e 603.914 (25,82%) abstenções, somando 1.016.635 (49,61%).

Abstenções

Os advogados ainda questionam o resultado final da eleição que elegeu Amazonino Mendes. Segundo eles, os magistrados devem analisar que boa parte da população do Amazonas se absteve dos votos e decidiu não votar em nenhum dos candidatos.

“… as abstenções, os votos brancos e nulos seriam os grandes vencedores deste pleito (mais de 1 milhão de eleitores amazonenses – para ser exato, 1.016.635!!! – não quiseram nenhum dos candidatos), superando – e muito –

a votação do candidato eleito (782.933 votos para Amazonino Mendes). É isso mesmo Nobre Ministro, a população do Estado do Amazonas recusou ambos os candidatos nesta eleição inconstitucional, sabedores que são que esta eleição deveria seguir os comandos da Constituição do Estado do Amazonas e da Constituição Federal…”

Leia também: Amazonino Mendes é eleito governador do Amazonas

Pressão

Os advogados do Podemos viajam para Brasília e devem fazer pressão para um resultado positivo ao pedido.

“Vou viajar amanhã para Brasília e vou até o STF colocar em pauta essa decisão do ministro. De antemão, não há previsão para que ele aprecie a ação, entretanto, nossa liminar tem carácter de urgência”, relatou Barretto.

Bruna Souza

EM TEMPO

Leia Mais

Amazonino Mendes pede ao TCE que barre gastos do governo interino

Com bandeira da restauração política, Amazonino vota e diz que não fugiu de adversário

Que fenômeno é esse? Entenda como ‘Ama’ se reinventa após mais de 30 anos na política amazonense