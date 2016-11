Parte da Zona Leste fica sem água durante manutenção neste domingo; confira quais áreas serão afetadas

A Manaus Ambiental informou, por meio de nota, na tarde desta sexta-feira (25), que localidades situadas na Zona Leste da capital amazonense vão ficar sem água no próximo domingo (27). O motivo para a suspensão do abastecimento é uma manutenção que será realizada pela concessionária de energia elétrica da cidade, Eletrobras Amazonas Energia, no bairro São José.

A manutenção da Eletrobras será realizada no período das 9h às 15h e deve afetar o reservatório de água que abastece a Zona. As áreas que vão ficar sem água são: São José I e III, Zumbi I e II e conjunto Castanheira.

A Manaus Ambiental informou ainda que após os serviços da Amazonas Energia forem concluídos, o sistema de distribuição de água dos reservatórios será religado e o abastecimento será normalizado em prazo mínimo de até 12 horas.

Portal EM TEMPO