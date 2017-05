Parte da Leonardo Malcher continua interditada após vazamento de água

Parte da avenida Leonardo Malcher, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, continua interditada mesmo após a conclusão parcial dos serviços da concessionária Manaus Ambiental, no trecho onde ocorreu um vazamento nas tubulações de água. As informações foram divulgadas pela assessoria do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) no início da noite desta sexta-feira (5).

O trecho, entre a ponte Leonardo Malcher e a avenida Joaquim Nabuco, foi totalmente interditado na tarde de quinta-feira (4), por volta do meio-dia.

Segundo a assessoria do Manaustrans, a Manaus Ambiental concluiu o reparo no vazamento de água ontem, por volta das 18h, porém, nesta sexta ainda há um carro da empresa parado no local, possivelmente, para a realização de serviços de “tapa-buraco”.

Procurada pela reportagem, a concessionária de água informou que o “serviço de correção no vazamento de água foi concluído às 18h de quinta”, porém ressaltou que uma equipe continua no local para a realização de serviços de recapeamento da via (preenchimento do buraco com asfalto).

Durante toda a quinta-feira, agentes do Manaustrans desviaram o fluxo de veículos para a rua Major Gabriel, Ramos Ferreira e Joaquim Nabuco. O Manaustrans informou ainda que veículos já estão trafegando pela avenida Leonardo Malcher, porém apenas pela faixa da direita e a previsão é que, a qualquer momento, o trânsito na via volte a fluir normalmente.

Isac Sharlon

EM TEMPO