Parques do Prosamim recebem programação do dia do idoso até sexta

A programação do dia internacional do idoso, que é comemorado no dia 1º de outubro, começou nesta terça-feira (27) e vai até o dia 30 de setembro nos parques residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). O evento tem a finalidade de socializar os cidadãos da terceira idade com diversas atividades promovidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM).

Na manhã desta terça-feira (27), cerca de 20 pessoas do grupo de idosos do Parque Residencial Cajual, no bairro Santa Luzia, na Zona Sul, participaram de um passeio até o sítio Asmir, no quilômetro 21 da BR-174, ramal do Pau Rosa. A dinâmica contou com músicas, sorteio de brindes e almoço de confraternização.

No Parque Residencial Mestre Chico II, no bairro Praça 14, Zona Centro-Sul, dezenas de idosos participaram de uma tarde recreativa, com jogos interativos em equipe. No Parque Residencial Liberdade, com o tema ‘A minha história de vida’, foi realizada uma roda de conversas que contou com a participação de mais de 20 idosos do parque.

Outras atividades

A programação prosseguirá na quarta-feira (28) e sexta-feira (30), a partir das 8h, no Parque Residencial Cajual, onde será oferecido ao público da terceira idade dois dias de aulas de Zumba.

No Parque Residencial Mestre Chico II, as atividades também terão continuidade com dança de salão, oficina de memória e confraternização que serão realizadas a partir das 15h.

