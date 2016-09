Parque Sumaúma celebra 13 anos com programação especial

Pouco conhecido pela maioria dos manauaras, mas muito frequentado pelos moradores da Zona Norte, o Parque Estadual Samaúma, única unidade de conservação (UC) do Amazonas dentro do perímetro urbano, completou no último dia 5, 13 anos. Para celebrar a data, a coordenação do espaço realizou nesta sexta-feira (9), uma programação especial, com diversas atividades para todas as idades.

Nem mesmo a forte chuva que atingiu Manaus durante a manhã, afastou a comunidade que prestigiou todas ações realizadas. Os visitantes puderam participar de palestras com orientações de combate a incêndios florestal, fauna e flora, oficinas de reciclagem com pet e embalagem de leite, além de jogos lúdicos, caminhada ecológica pelas trilhas do parque e conferir a apresentação do teatro da companhia Vitória Régia e a exposição fotográfica sobre o sauim-de-coleira.

De acordo com a gestora do Parque Samaúma, Amanda Gomes, normalmente o espaço recebe por dia, em média, 60 visitantes. Entre o público frequentador estão alunos de escolas das redes pública e particulares, moradores da Zona Norte e turistas. A gestora destacou que a própria comunidade participa ativamente da elaboração de algumas ações que contribuem para atrair a população até o local que fica aberta de segunda a domingo, das 8h às 17h.

“A comemoração deveria ter sido no dia 5, mas como foi feriado, deixamos para realizar as atividades hoje. Nós temos muito o que comemorar, nosso parque, que é uma atração ecológica dentro da cidade, é equipado com trilhas, academia ao ar livre, centro de visitantes, parques infantis, biblioteca, centro de mídias, entre outros espaços. Sempre aceitamos sugestões da comunidade para melhorar as atividades que são oferecidas pelo parque, para todas as faixas etárias. Nossa programação diária é ampla, e isso atrai a população”, disse a gestora.

Após a cerimônia de abertura de comemoração dos 13 anos do parque, moradores do entorno e outros visitantes cantaram os parabéns ao Sumaúma com direito a bolo comemorativo.

Por Gerson Freitas