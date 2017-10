Parque dos Bilhares terá programação para as crianças nesta quinta

As crianças terão espaço garantido para brincadeiras e atividades educativas durante a “Semana das Crianças Bilhares 2017”, que começa nesta quinta-feira (12) e se estenderá até o domingo (15), sempre das 17h as 20h.

Serão quatro dias de festividades promovidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em comemoração ao mês da criança, com gincanas, oficinas de pintura infantil, balé, partidas de basquete, jogos ambientais, jogos educativos de odontologia, cineminha, palhaçaria, caça ao tesouro, teatro, fanfarra e banda marcial, entre outras atividades.

A iniciativa conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Guarda Civil Metropolitana, Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Serviço Social da Indústria (Sesi), Universidade Nilton Lins, Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), Igreja Universal do Reino de Deus, Cooperativa e Instrutores de Fanfarras e Bandas do Amazonas e Federação Amazonense de Bandas e Fanfarras.

Serviço

O que: Semana das Crianças Bilhares;

Quando: Desta quinta-feira (12) a domingo (15);

Horário: Das 17h às 20h;

Onde: Primeira e segunda etapas do Parque Municipal Ponte dos Bilhares.

