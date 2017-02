Parque dos Bilhares sediará folias de carnaval

O Parque Municipal Ponte dos Bilhares, gerenciado pela Prefeitura de Manaus, contará com roteiros de folia durante os dias 17, 18 e 19 deste mês, quando acontecerão apresentações de grupos de maracatus e tambor de crioula. Trata-se da primeira edição do Carnaval dos Bilhares, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com a finalidade de oferecer uma programação diferenciada e no clima carnavalesco aos frequentadores do logradouro, dando início a um roteiro cultural inédito na cidade.

As apresentações acontecerão em um circuito nas duas etapas e no anfiteatro da primeira etapa do parque, sempre das 17h às 20h. Estarão presentes os maracatus Malungo Dudu, Eco da Sapopema, Quebramuro, Baque Mulher Manaus e Nação Geap.

A programação abrirá espaço também para outras manifestações culturais de origem afro, como o Tambor de Crioula, originário do Maranhão. “É a primeira vez que o parque abre espaço para oferecer aos visitantes uma programação cultural de Carnaval com apresentações dos grupos de maracatus e outras expressões culturais para as pessoas que gostam desses ritmos”, explica o gestor do parque, Dalison Neto. Desde o começo de janeiro, o parque vem sediando oficinas de maracatu para iniciantes, abrindo espaço para os grupos da cidade divulgarem o seu trabalho.

O coordenador e coreógrafo do Grupo Expressões Artísticas e Populares (Geap), Otto Franco, afirma que a iniciativa do circuito de maracatu foi bem-aceita pelos grupos da cidade porque havia falta de espaços locais para a divulgação do ritmo originário de Pernambuco. “A tendência é de que o circuito se torne uma referência e possamos ter um espaço para nossas apresentações”, explica ele, que deverá levar ao parque, com o Maracatu Nação Geap, um recorte do Carnaval do Recife com representações de tradicionais maracatus da capital pernambucana.

Apesar de se concentrar no palco na primeira etapa, os grupos percorrerão as duas etapas do parque, convidando o público a participar da festa. Ciany Castro, coordenadora do grupo Tambor de Crioula, único do ritmo em atuação na cidade, também destacou a importância da abertura do espaço para as expressões culturais. “Será um prazer integrar a programação e poder mostrar um pouco da cultura do Maranhão para os manauaras”, afirmou. As apresentações serão alternadas entre os grupos folclóricos.

